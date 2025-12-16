[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

面對電信與網路詐欺犯罪手法日趨多元與專業化，政府持續整合法制、科技與執法實務，全面強化打擊詐欺犯罪的能量。由中華警政研究學會主辦、元照出版公司協辦之打詐專題研討活動，於2025年12月20日（星期六）上午10時至12時，在台北市中正區館前路28號7樓舉行，邀集學界與警政實務專家齊聚一堂，透過跨領域交流，深化對詐欺犯罪趨勢與因應作為的理解，展現公私協力防詐的具體成果。

廣告 廣告

公私協力深化打詐量能 法制與實務交流共築防詐防線。（圖／中華警政研究學會提供）

中央警察大學刑事系廖有祿教授，從法制面深入解析「打詐新四法」的立法背景與核心精神，說明電信詐欺偵查法制的最新發展，指出完善法律架構有助於兼顧人權保障與偵查效能，為第一線執法人員提供更明確的法律依循。

在執法實務方面，刑事警察局通訊監察科科長林煒翔科分享警察機關在防制電信與網路詐欺上的具體作為，包含科技偵查、通訊監察及跨機關合作機制，強調即時攔阻與快速溯源，是降低民眾財產損失的重要關鍵。

針對詐騙集團結合洗錢手法規避查緝的趨勢，刑事警察局預防科科長莊明雄指出，警方已持續強化金流分析、情資整合與風險控管，鎖定詐騙與洗錢犯罪的關鍵節點，透過系統性查緝，提升整體打詐成效。

此外，刑事警察局詐欺犯罪防制中心隊長洪丞奇說明虛擬貨幣於詐欺案件中的犯罪樣態，以及警方運用區塊鏈分析技術與國際合作的偵查模式，回應新興科技對犯罪偵查所帶來的挑戰。

主辦單位中華警政研究學會表示，期盼藉由本次研討活動，促進法制研究與第一線實務經驗的交流；協辦單位元照出版公司亦指出，未來將持續透過專業出版與學術活動平台，支持打詐知識的深化與擴散，共同為建構更安全的社會環境努力。

更多FTNN新聞網報導

吸金2.7億、316人受害！「絕對能源」詐欺集團遭起訴 主嫌恐判18年

詐欺罪成立！BRABUS總代理董座「陰陽報單」坑富商百萬稅金 最終判決曝光

太子集團爆乳助理15萬交保！人資長聲押禁見 爆豪奢招待所藏身台北101

