公私協力籌組「沼氣生質能產業聯盟」 翻轉千萬噸有機廢水變綠能

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環境部長彭啓明（前排左六）與出席「沼氣生質能資源產業聯盟」啟動儀式的產業界領袖及貴賓大合照。

▲環境部長彭啓明（前排左六）與出席「沼氣生質能資源產業聯盟」啟動儀式的產業界領袖及貴賓大合照。

為達成「2050淨零排放」及將有機廢棄物全面轉為系統性能源，並妥善處理利用農業剩餘資源、高有機廢水、畜牧糞尿、污泥及廚餘等生物質資源，環境部日昨啟動「沼氣生質能資源產業聯盟」國家級推動平台，象徵傳統「末端污染管制」轉型為「再生能源與循環經濟」，其生物質資源再利用潛勢推估可創造相當於十三．六億度綠電價值及減少七八一億元外部環境成本的損耗。

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環境部表示，國內長期將生物質視為廢棄物而非能資源，主因產源高度分散且集運成本高，用地、收運與去化法規難整合，缺乏自償性與大型區域整合設施。且料源具複雜、多元特性，前端預處理技術未成熟，導致設備效率低，拉高維運門檻。截至二○二五年，全國既有設施約五十座，潛能利用率僅六%。未來若將生物質充分再利用，每年最大潛在減碳量可達116.7萬公噸，將污染轉為穩定能資源，目標二○五○年達到一百座設施、五十%的潛能利用率。

環境部長彭啟明說，環境部已於五月二十日正式函報行政院「沼氣生質能推動旗艦計畫」。結合「兆元投資國家發展方案」，未來將透過「產業串聯、部會整合、法規調適」三箭齊發戰略，整合政府、產業界、學研機構及民間團體，以促參模式將生質能案場推向規模化、系統化與產業化新局。

聯盟民間召集人循環台灣基金會黃育徵董事長與永豐餘投資控股公司葉惠青董事長指出，聯盟核心在於串聯「動靜脈產業鏈」，本次大會成功匯聚上游（如漢寶畜牧場、永豐餘、正隆）、中游（如業興、台以環能）與下游（如欣興電子、長榮鋼鐵、亞氫）展開對話，共同打造兼具經濟（Economy）、環境（Environment）、能源（Energy）、生態（Ecology）、就業（Employment）與教育（Education）之「6E綜效」解決方案，翻轉鄰避設施為地方「能資源中心」。

環境部指出，沼氣生質能是我國淨零排放和能源轉型的國家級關鍵產業。2026至2032年是至關重要的期間，透過政策、產業、技術及社會溝通全面對話，導入促參模式並採取「政府主導」與「民間自行規劃」雙軌併行，深化規模化發展，將有機廢棄物全面轉為系統性能源。聯盟亦將匯集產官學研共識，全力催生我國首部《沼氣生質能資源產業發展白皮書》，作為政府投入特別預算、法規調適與制度設計之基石，落實臺灣淨零轉型戰略布局。