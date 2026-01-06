公私協力認養植樹造林 共同營造永續中臺灣環境

財團法人日月光環保永續基金會認養的林班地。（林業署南投分署提供）





極端氣候造成的天然災害，嚴重威脅到我們的生活環境，影響到原有美麗又豐富的生態資源，農業部林業及自然保育署為提高氣候變遷調適韌性，維護環境的永續，各公私部門紛紛提出各樣的調適方案，其中林保署推出認養植樹造林，115年將開放14筆用地供認養，籲請更多企業團體加入，公私協力一起抓住中臺灣的土地。

林業保育署南投分署表示，該分署自106年迄今已受理38件共134.32公頃認養造林案，受理件數逐年增加，114年度感謝慈心有機農業發展基金會、日月光及拓德環保永續基金會、萬海航運、中華電信、信錦企業等6家企業團體認養造林，面積共32.96公頃，還有慈心及台塑石化公司合作造林2件，由企業自行造林5.64公頃，共新植82,237株林木，成果豐碩。

慈心有機農業發展基金會及中華電信公司認養雲林麥寮鄉濁水溪出海口高灘地河川揚塵防治造林。（林業署南投分署提供）

公私協力，利勤實業及台灣高鐵繼完成前3年合作經驗，又延續認養第4至6年撫育工作，協同林業保育署一起支持苗木成長茁壯，經過半年多用心撫育，目前造林木生長狀況良好，該分署已將114年執行成果回饋給各認養單位，受到認養單位肯定。

南投分署表示，目前企業認養造林主要有2種方式，可選用捐款認養造林，考量有心參與的企業團體可能因時間、人力及專業等因素限制，無法自行造林，但仍積極表達參與植樹減碳的意願，於115年度開放包含國有林疏伐跡地、濫墾地收回、河川高灘裸露地等14筆，面積約36.38公頃造林地供企業捐款認養新植造林，預計栽植約88,385株適地、原生造林樹種，由該分署辦理招標發包並執行造林撫育工作。

另種方式可以認養合作造林，南投分署115年度已將彰化市桃源段面積0.24公頃收回林地上傳林業及自然保育署設置的自然碳匯與生物多樣性保育專案媒合平台，上架期間自即日起至115年2月13日止，公開徵求具行動力的企業團體踴躍提出認養造林計畫，希望結合公私部門資源及地方力量，共同促進棲地多樣性及友善農業發展。

詳細認養造林資訊請至林業及自然保育署南投分署網站/為您服務/捐款認養植護樹申辦網頁查詢，或洽服務專線049-2365226分機2209黃小姐。





