公私協力護健康 台中市與扶輪社攜手共同推動肺癌篩檢、反毒與反詐
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府衛生局今（22）日響應國際扶輪3461地區扶輪日於台中市民廣場舉辦「遠離肺癌，擁抱健康」及宣導反毒反詐活動，結合園遊會、衛教闖關及互動體驗，吸引市民參與，展現公私協力推動健康防護的能量。
衛生局長曾梓展指出，肺癌多年蟬聯國人癌症死因首位，台中市 113 年肺癌標準化死亡率為每十萬人口 20.2，略低於全國。肺癌早期多無明顯症狀，常見警訊包括：持續性咳嗽、久咳不癒、咳痰或咳血、胸悶胸痛、呼吸困難、體重減輕及容易疲倦等，民眾易忽略。因此，透過胸部低劑量電腦斷層（LDCT）進行肺癌早期篩檢，是目前最有效的偵測方式。
中市衛生局自111年起配合國民健康署推動公費 LDCT，目前公費篩檢對象為具肺癌家族史(二等親)45至74歲男性或40至74歲女性;重度吸菸50至74歲吸菸史達20包-年以上者，每2年補助1次。今年7月起更與國際扶輪 3461 地區合作，擴大年輕高風險族群（肺癌家族史30至39歲女性、30至44歲男性，以及30至49歲、吸菸史達15包-年以上者）提供一次性補助，使更多市民能及早發現、及早治療。特別感謝國際扶輪及社友捐助，透過公私協力完善健康防護網。
除倡議肺癌防治外，也與市府警察局合作進行反毒反詐宣導。活動透過衛教攤位與互動體驗，向市民傳達肺癌篩檢、毒品危害及詐騙防範訊息。其中舉行「全民反詐共同宣誓」與「公益宣誓」，展現市府與扶輪社共同守護市民健康與安全的決心。衛生局提醒，近年新興毒品多以飲料、零食等形式出現，包裝色彩鮮豔且常混合多種成分，具有高度危險性；另有俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，施用可能引發肌陣攣或異常行為，嚴重時甚至危及生命安全，市民應提高警覺並避免嘗試來路不明的商品。
曾局長呼籲民眾，符合肺癌篩檢資格者儘早預約；生活中保持防詐與拒毒警覺，如遇毒品或詐騙事件，可撥打 110 報案或 165 反詐專線，守護自身及家人安全。若有毒品防制或藥癮戒治需求，可撥打 24 小時毒品危害防制中心諮詢專線 0800-770885，由專人提供協助。更多癌症篩檢資訊請參閱台中市政府衛生局官網「癌症防治專區」：肺癌（https://www.health.taichung.gov.tw/3017639/post）。
