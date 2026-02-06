公私協力護治安！樹林警安全座談會 跨單位構築春安防護網

透過面對面交流與意見分享，凝聚安全共識，建立跨單位合作機制。樹林警分局提供

​記者黃秋儒／新北報導

為全面強化地區治安、交通及公共安全，樹林警分局近日召開「守護樹林安全座談會」。會議由警方主持，邀集轄內金融機構、銀樓、加油站、超商、各級學校及友軍單位共襄盛舉，旨在透過跨單位的面對面交流，建立即時反應的合作機制，共同守護市民生活環境。

​隨著農曆春節將至，本次座談核心聚焦於「重要節日安全維護工作」。警方針對節慶期間人潮與車流高峰可能引發的治安死角與交通瓶頸，詳細說明各項勤務規劃與緊急應變作為。分局特別強調，透過與各營業場所建立溝通管道，一旦發生突發狀況，雙方能迅速處置、妥善協調，確保民眾能安心歡度佳節。

​在校園安全維護方面，座談會強調「警政、教育、民間」三方合作的重要性。警方分享多起實務案例，提醒學校與周邊場域應加強日常巡檢與內部教育訓練，並藉由更緊密的聯繫窗口與安全指引，聯手為師生打造無虞的校園空間。

​此外，針對防災避險議題，警方結合豐富的實務經驗，提供簡明易懂的應變觀念，鼓勵各場所建立自主防護機制。樹林警分局指出，安全不僅是警方的責任，更需仰賴全民的參與。未來將持續深化公私協力模式，透過常態化的座談與宣導，串聯各界力量，打造更宜居、樂活的安全新北環境。