公私協力送暖 東縣府攜手民團送物資 關懷近千戶家庭

臺東縣政府為持續關懷需要更多支持的家庭，讓溫暖與陪伴成為社會穩定力量，協助在外打拚成立的民間團體「過癮萬事屋」，三十一日辦理「關懷送暖計畫」，透過公私協力資源，捐贈一,○○○份愛心物資，內容涵蓋乾糧等生活所需，協助八二七戶家庭（見圖），減輕弱勢生活壓力。

臺東縣政府長期重視家庭照顧與社會支持體系的建構，深信每一份關懷，都是陪伴家庭走過困難的重要力量。整合政府資源並引入民間團體創意與行動力，使支持服務更貼近實際生活需求。「關懷送暖計畫」持續推動社會關懷、強化家庭支持網絡的行動，讓每個家庭感受到社會理解、接納與支持。

過癮萬事屋董事長林武杰指出，公司有七成是到高雄打拚的臺東人，透過這次活動，把關懷帶給真正需要的家庭，尤其是讓孩子感受到社會的溫暖與支持，看到未來希望。希望長期投入社會關懷行動，以及回饋家鄉，本次活動除了捐贈日常生活物資，結合元宵節意象，準備燈籠贈送家戶，象徵團圓、希望與祝福，將善意與溫暖送進家庭。

「關懷送暖計畫」以生活支持與情感陪伴並行，活動除物資發放，也安排DJ音樂及舞蹈表演，邀請孩童上台體驗，透過互動演出，讓家庭感受到被尊重、被陪伴、被關心的溫暖，為孩子留下安心美好的回憶。

社會處長陳淑蘭指出，過癮萬事屋主動找社會處合作，展現民間團體在社會關懷行動中的創意與活力，讓公共服務呈現更多元、貼近生活的樣貌。誠摯感謝投入活動的民間團體及第一線服務的社工夥伴，民眾有生活支持的需求，透過「關懷E起來」線上通報：https://ecare.mohw.gov.tw，或聯繫縣內社會福利服務中心，社工人員提供適切諮詢與協助。