公私協力阻詐真給力成功攔阻1200餘萬元 基四警分局長前往頒獎予以鼓勵

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市第四分局轄區內公私協力真給力，近期1個月內通報攔阻成功之金融機構2處3件、當舖1處2件共計5件，攔阻金額共計高達1200餘萬元，而攔阻成功之5件詐騙內容均以「假投資」、「假交友」等類型匡詐民眾，其中更有位民眾誤信詐團「假交友」話術因而變賣房產欲予以資助及誤信「假投資」高獲利欲以房屋所有權狀欲向當鋪質借投資之情事，經金融機構行員及當舖業者機警和關懷詢問，擔心民眾遭詐，通報第四分局並經處理員警關懷勸說及詳查後，成功攔阻。

114年12月4日分局長洪政崴率員前往轄內金融機構及當舖頒發獎狀，給予高度感謝並呼籲近期詐騙集團持續以「假投資」及「假交友」等方式詐騙國人為甚，造成國人巨額財產損失，亦請同仁利用勤查、巡邏勤務時對轄內各工百業宣導近期詐騙集團詐騙手法及類型，以期減少民眾遭詐騙，如遇有可疑為詐騙情事，可多加關懷，並立即通報警方派員到場協助，並提醒民眾詐騙集團會在網路上散布不實投資廣告訊息，如在臉書或LINE上看到的投資廣告或網友傳來的投資訊息，標榜「保證獲利」、「沒有風險」、「穩賺不賠」都是詐騙，請勿輕易受騙！如有疑問可立即撥打110報案專線或165反詐騙專線諮詢。