公私協力點亮孩子心願 2025新竹市圓夢心願卡活動正式啟動

聖誕節即將來臨，新竹市政府再度啟動心願卡圓夢活動，號召市民朋友共同幫助弱勢家庭的孩子實現他們的聖誕心願。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

耶誕節即將來臨，新竹市政府再度啟動心願卡圓夢活動。今年市府持續與企業和商家合作，幫助五百五十位孩子的心願得以實現，即日起邀請市民認購，將愛心與希望傳遞至每個角落。

代理市長邱臣遠表示，心願卡活動邁入第十一年，今年市府持續與瑞鼎科技、蔚華科技及ＳＯＧＯ百貨新竹店、遠東巨城購物中心、新竹大遠百、台灣迪卡儂、藍印子、大魯閣湳雅廣場、大全聯湳雅店、新竹愛兒悅婦幼生活館合作，為弱勢兒圓夢。

(記者曾芳蘭攝)

社會處表示，弱勢家庭的孩子往往因為家庭困難，難以擁有自己的玩具或運動器材；今年從簡單的文具如藍色和黑色的百樂擦擦筆，到渴望擁有自己的球鞋或樂高積木，每一個小小的願望背後都是孩子對美好生活的期盼。

社會處表示，此次活動不僅透過市民的認購心願，還設置了心願牆，讓民眾寫下對孩子的祝福與鼓勵。