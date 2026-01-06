公私協力 助6區學童公益配鏡

台南市政府六日舉辦「助童配鏡、看見更清晰的世界」公益活動。 （記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

為協助經濟不利學生也能獲得完善視力照護，台南市政府攜手億載國際同濟會、台南市家長會聯合會與東星眼鏡等單位辦理公益配鏡活動，由安南、佳里、善化、大內、山上、七股區學校推薦符合資格學生免費配鏡，公私協力守護學童視力健康。

市長黃偉哲致贈感謝狀，肯定民間團體對學童視力健康的用心與支持，並感謝市議員蔡麗青、曾培雅協助媒合，促成「助童配鏡、看見更清晰的世界」公益活動。

黃偉哲表示，近年學童近視年齡持續下降，若未及時矯正假性近視，將可能演變為終身近視，嚴重影響學習、生活及安全，為孩子檢查視力、配戴合適眼鏡已成為刻不容緩的重要工作。部分孩子因家庭因素或照顧資源不足，未能及時配鏡，所幸在各界愛心挹注下，讓更多孩子獲得完善照顧。

廣告 廣告

近年學生因過早接觸３Ｃ產品及不良用眼習慣，導致視力不良問題日趨嚴重，市府為解決此問題，持續將護眼教育融入課程與校園生活，推動改善教室照明、正確用眼姿勢、定時休息與增加戶外活動，並加強親師生護眼觀念宣導及追蹤視力矯治情形，全面守護學童視力健康。

億載國際同濟會會長李仰甯指出，此次公益配鏡活動結合社會團體、家長組織與企業資源，共同為弱勢學童打造更友善的學習支持環境，落實教育公平與關懷弱勢之核心價值。台南市家長會聯合會理事長賴建良說，家庭與學校是守護孩子成長的重要夥伴，透過教育體系協助媒合公益資源，讓需要幫助的孩子能即時獲得適切支持。