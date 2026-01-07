公私協力 台中市觀旅局攜手業者獲國際永續標章

台中福華大飯店榮獲國際GSTC永續飯店認證。（圖：觀旅局提供）

台中市政府觀光旅遊局2025年交出亮眼的永續成績單，不僅以「環山獵人登山步道：重返獵人古徑、重現泰雅文化地景」入選全球百大故事，是唯一連續兩年獲獎的地方政府；同時，台灣味噌釀造文化館也以「在地文化成為永續旅遊的力量」，榮獲首屆「2025好旅行故事競賽（Good Travel Stories Competition）」肯定。市府透過與民間攜手努力，共計7家台中優質業者成功取得國際永續標章，其中台中福華大飯店更一舉通過全球旅遊產業最高標準的「GSTC永續飯店認證」，讓台中的永續招牌在國際舞台上閃耀。

觀旅局局長陳美秀表示，台中自2023年起即以前瞻視野接軌全球永續浪潮，有系統地擘劃「永續旅遊目的地」發展路徑，並積極輔導在地業者取得「綠色旅行標章（GTS）」。目前已有6家業者成功入榜，為台中永續旅遊版圖注入強勁動能。其中，「台灣味噌釀造文化館」、「阿聰師芋頭文化館」、「寶熊漁樂碼頭」、「自行車探索文化館」及「旅巷輕旅」等5家業者，都取得「GTS銀級（二星）獎章」；「霧峰林家宮保第園區」也順利通過認證，成為台中推動永續旅遊的重要生力軍，展現產官深度合作的豐碩成果。

觀旅局說明，霧峰林家宮保第園區作為新一波取得「GTS綠色旅行標章」認證的代表案例，完美示範文化資產與永續發展的共生模式。園區以「文化為橋、永續為岸」為核心理念，落實綠色治理與地方共好，目前園區員工有八成為台中在地職工，以實際行動支持地方創生；同時全面導入LED節能設備與智慧減碳措施，並結合低碳遊程規劃與原生植栽復育，讓百年古蹟在保存歷史底蘊的同時，也成功轉型為具國際視野的永續文化旅遊示範點。

觀旅局補充，台中近年持續前瞻布局，串聯綠色景點、推動低碳旅宿與節能運具，並優化登山步道與自行車道等基礎建設，逐步建構完整的永續旅遊環境。未來市府將持續扮演輔導與媒合的角色，鼓勵更多業者投入綠色轉型，將永續理念轉化為產業競爭力，攜手打造台中成為國際旅客心中兼具品質、深度與環境友善的永續旅遊示範城市。（張文祿報導）