公私協力 吉安公所媒合資源關懷急難戶

歲末寒冬來臨，社福需求倍增之際，吉安鄉公所持續整合社會善心力量，將溫暖送進家戶最需要的角落。

鄉長游淑貞偕公所團隊，與觀世音慈心會共同展開訪視行動，走入鄉內十戶清寒及遭逢突發變故家庭，發放總額七五○○○元急難慰問金，提供最實質的支持與即時陪伴。游鄉長親自致贈感謝狀，感謝慈心會在接獲公所通報後，以最快速度啟動訪視、援助流程，為弱勢家戶點起一道希望之光。

楊棟朝常務監事表示，慈心會自民國七十五年成立至今將近四十年，從早期三十多名善心人士聚集行善，如今全台志工足跡遍布社區每一處角落，並長期投入急難救助、清寒學子認養、歲末送暖、捐血活動等多元社福工作。慈心會楊常務監事與理監事幹部親自陪同到戶關懷，並稱讚吉安鄉公所社會課提供的個案資料完整、流程迅速，讓慈善力量得以即刻到位。

游淑貞鄉長提到，慈心會長期秉持「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的精神，在各地陪伴無數陷入困境的家庭。此次訪視行動，不只提供金錢援助，更帶來心理支持與情緒力量，為案主注入面對生活挑戰的勇氣。

訪視過程中，慈心會幹部更因不捨個案處境，自掏腰包加碼捐助，讓受助家庭在寒冬中感受滿滿暖意。游鄉長也親自勉勵鄉親，「公所會永遠站在你們身後，是每位鄉親最堅強的後盾；而急難救助與即時關懷，是我們責無旁貸的使命。」未來，吉安鄉公所將持續攜手各界善心團體、基金會與社會力量，擔任社福資源的「媒合平台」與「暖心橋樑」，讓善款善物能更精準地送到真正需要的人手中，確保每一份資源發揮最大效益，共同守護弱勢家戶的生活安全。