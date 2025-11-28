公私協力、在地同行 台中市「自達1路」正式通車

（記者卓羽榛臺北報導）裕隆集團、中華汽車、格上租車帶領和平區居民直達幸福

裕隆集團長期以「交通為本」落實 ESG行動方案，執行長嚴陳莉蓮關心偏鄉交通需求，公益平台「愛的里程數」整合偏鄉車輛需求，提供移動服務量能。旗下公司中華汽車透過「幸福守護計畫」協助交通部推動「幸福巴士2.0」運行，今年擴大服務場域，跨足至台灣西部，投入幸福守護專車作為台中和平雙崎社區公路運輸車輛。



台中市政府今日於台中和平區舉辦「自達1路-直達幸福｣通車典禮，台中市盧秀燕市長、立法院江啟臣副院長、台中市交通局葉昭甫局長及中華汽車錢經武副總應邀出席典禮，並以「公私協力、在地同行」共同宣示「自達1路」正式通車，未來透過幸福巴士的運行將能串連大安溪、大甲溪兩溪軸線，補足沿線居民交通運輸的最後一哩路。活動中，台中市政府特別感謝裕隆集團、中華汽車、格上租車帶來豐沛的企業資源，以加滿行動為和平區注入幸福能量。



「愛的里程數」串接公部門交通政策 中華汽車、格上租車提供移動服務量能

裕隆集團公益平台「愛的里程數」2025年串接公部門交通政策，投入車輛資源至台中市和平區，協助「幸福巴士2.0」運行，藉由中華汽車「幸福守護計畫｣車輛資源及格上租車共享車協力機制，支持自由、達觀等偏鄉部落交通運行，未來將以「在地經營」模式，提供學童就學、高齡長照與當地居民交通移動等服務，以企業資源打造具彈性與永續性的交通支持系統。



幸福巴士有效提升公共運輸覆蓋率至94.4％

中華汽車先後投入5台得利卡行駛偏鄉部落，銜接交通路網缺口

為落實偏鄉交通平權，交通部自2016年起提供彈性預約與固定班次併行的幸福巴士，從最初10個鄉鎮15條路線，逐步轉型推動更具彈性的「幸福巴士2.0」，迄今增加到192個鄉鎮、499條路線，偏鄉公共運輸覆蓋率大幅提升至94.4％。



中華汽車看見偏鄉部落交通需求，透過「幸福守護計畫」協助交通部推動「幸福巴士2.0」運行，由企業提供車輛、地方政府注入營運資金共同輔導在地非營利組織，靈活運用在地閒置車輛與司機資源，並建立乘車服務中心，提供當地居民更具彈性的共乘服務。中華汽車2021年至2023年先後投入4輛得利卡接駁專車，提供花蓮富里鄉、卓溪鄉、萬榮鄉及台東延平鄉「幸福巴士2.0」接駁服務，今年再擴大服務場域，跨足至台灣西部，投入幸福守護專車作為台中和平雙崎社區公路運輸車輛，不僅銜接當地「有營運經費、但無車可用」的運輸缺口，運用多元彈性之運輸方式，也能讓交通深入偏鄉每個角落。



在地人服務在地人 「自達1路」以地方創生模式永續經營

「自達1路」未來由深耕台中和平區近30年的「雙崎社區發展協會」負責接駁營運，由於台中和平高齡居民組成比例高，車輛投入後，也將攜手「伯拉罕共生照顧勞動合作社」共同提供完整的老人照護。曾擔任自由里里長的雙崎協會理事長張陽生表示，自達線涵蓋七個部落，全區有將近2,600位居民，年輕人外地工作，家庭組成以高齡化及隔代教養組成居多，「自達1路」的通行，不僅守護高齡長者，也能照護自由國小、博屋瑪國小及和平國中等三所偏鄉學校孩童就學接駁服務，相信透過政府、企業、社福機構三方緊密連結，將能帶領和平區居民直達幸福。

