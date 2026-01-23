公私協力 埤頭國小打造閱讀堡壘「上智圖書館」

埤頭國小上智圖書館動土（圖:彰化縣政府提供）

斥資2000萬元打造的彰化埤頭國小「上智圖書館」23日動工。彰化縣長王惠美致詞時特別感謝臺灣88工商協進會慷慨集資1,600萬元，縣府挹注400萬元，展現「公私協力」投資教育的最佳典範，更為埤頭學子打造一座前進「上乘智慧」的閱讀堡壘。

王惠美縣長表示，圖書館取名為「上智」，蘊含承載知識、智慧的意涵。除外觀融入建築美學外，近幾年在課程上也實施美學教育與永續發展，相信完工後孩子一定會愛上在圖書館閱讀的時光。

臺灣88工商協進會理事長吳明富表示，埤頭國小是其母校，校內承載最初的學習記憶，以前城鄉差距大，學習資源匱乏，所以立志在家鄉打造一座圖書館讓孩子們閱讀學習。圖書館取名為「上智」，源自日本的上智大學，代表知識的高度，更是一種希望孩子持續學習，以智慧立身的祝福跟期許。期盼孩子在書本中看見更廣闊的世界，也找到想要前往的人生方向。



埤頭國小校長江怜秀表示，未來埤頭國小將善用圖書館資源，深化閱讀教育，帶領孩子沿著閱讀的大道走向世界，也期許長大之後有能力回饋社會。