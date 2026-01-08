公私協力「守護生命安全」 獅子會支持蘆洲分局AED三年租賃方案

蘆洲分局長王耀輝代表受贈（右三）、獅子會余文生總監（左三）號召林輝廷董事長（右一）、林進發董事長（右二）、蔡鋊懸董事長（左二）等人一同見證，並邀請陳佳瑤律師到場見證。(記者李健興翻攝)

【警政時報 李健興／新北報導】為強化警察機關緊急救護能量、守護民眾生命安全，國際獅子會 300B1 區及多位公益人士熱心支持，共同捐贈蘆洲分局新式自動體外心臟去顫器（AED）三年租賃方案費用，並於今（8）日舉辦「千日守護生命 AED 租賃方案」捐贈儀式。

因應衛生福利部修法規定，要求各警察機關所屬單位設置 AED，將警察機關納入緊急醫療網體系。當民眾發生突發性心律不整或心跳停止時，前四分鐘為急救黃金時間，若能即時使用 AED 進行電擊，有助於心臟恢復正常節律，對於搶救生命具有關鍵性影響。

國際獅子會 300B1 區長期投入公益、關懷社會安全。余文生獅友接任2025-2026年度總監後，特別關心警政需求，得知本分局 AED 設備老舊面臨更新困境後，隨即號召獅友及多位企業界公益人士共同響應。本次由林輝廷董事長、林進發董事長、蔡鋊懸董事長、李彥杰董事長、王世賢董事長、王贊勳董事長與全體獅友聯合捐助新臺幣 30 萬元，捐贈蘆洲分局為期三年的AED設備租賃費用，實現「千日守護生命」的目標。

不同以往一次性的捐贈，缺乏後續耗材更新及維護費用；本次捐贈AED 採用租賃方案，於合約內由專業廠商負責定期檢測與維護，並免費更換零件及耗材，不僅減少警政單位管理負擔，也讓警政預算得以優先投入治安維護、交通安全、警用裝備汰換及同仁照顧等核心警政工作。

本日余文生總監特別邀請詮理法律事務所陳佳瑤律師（曾擔任檢察官、台灣警察學術研究學會榮譽副理事長）到場觀禮見證，渠致詞時表示過去擔任檢察官，與警察共同辦案、關係密切，也深知警政預算有限，身為余文生總監同鄉、國中同學，有幸一同見證，透過民間力量，公私協力，共同支持警察維護社會治安治安。

蘆洲分局長王耀輝表示，感謝國際獅子會 300B1 區余文生總監以所有參與捐助的公益人士對警政工作與警察同仁的支持，成為警察守護生命、維護治安的重要後盾。並期盼藉由本次捐贈拋磚引玉，吸引更多社會公益團體與人士投入，共同打造更安全、更安心的生活環境。

