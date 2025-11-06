公私協力！水保署協助安南區民宅修繕有成

▲行政院鄭副院長頒發感謝狀表揚參與廠商。

雲嘉南災後復原前進指揮所「協助廠商表揚茶會」

【記者 高鐿玲／台北 報導】114年丹娜絲颱風及七二八豪雨侵襲雲嘉南地區，行政院114年7月30日成立「114年7月颱風豪雨雲嘉南災後復原前進指揮所」，協調各單位辦理各項災後復原工作。前進指揮所首創由政府主動媒合民間廠商修繕受損民宅，並成立技術支援團隊，由近291家優良營造廠共同參與，依各地需求提供修繕支援與材料協調，確保復原作業穩定推進。為感謝參與廠商協助政府推動民宅修繕，特於114年11月6日下午在信義區松仁路中油大樓國光廳舉辦感恩茶會。

農業部農村發展及水土保持署陳俊言署長表示，本署114年7月30日接獲臺南市安南區的屋損修繕任務後，立即安排同仁進駐安南區公所，同時挑選6家優質的施工廠商及3家工程顧問公司協助，與安南區公所共同媒合84戶受損民宅，經逐戶現勘丈量報價後，25戶完成簽約（含3戶弱勢戶），目前均已完工，讓居民回復正常生活。

▲農業部黃昭欽次長、農村水保署陳俊言署長與施工廠商合影。

陳俊言署長說明，這次安南區的屋頂修繕，公私協力快速解決災後居民的急難修繕需求，特別感謝長期參與本署臺南分署水土保持及農村再生工程的甲暐營造有限公司、立宸國際工程有限公司、京威土木包工業、信毅營造有限公司、新亞營造股份有限公司、合瑲營造有限公司、立成工程顧問有限公司、剴盛工程顧問有限公司、宇真工程顧問有限公司的鼎力協助，暫時放下其他工作，全力安排同仁到安南區，齊心完成民眾屋損修復，讓家園重建更快、更穩、更暖、更永續。

陳俊言署長指出，這次為了加速媒合施工廠商協助受損屋主修繕，本署臺南分署成立LINE群組，結合估價、媒合及線上確認等方便機制，由本署及區公所、施工廠商、顧問公司同仁，依據修繕意願之申請名冊，逐戶現勘丈量確認災損並登錄修繕需求。受災居民可以透過線上群組，考量及確認施工內容與時程，有效減少往返溝通時程。陳俊言署長補充表示，本署依據行政院災害防救辦公室指示，114年8月11日就將林業保育署航遙測分署空拍成果上架至BigGIS平台(https://gis.ardswc.gov.tw/)，於首頁建置「2025重大災害事件專區—丹娜絲颱風暨0728豪雨事件」，並套疊門牌、地籍等圖資，協助臺南市政府快速查詢比對。（照片農村水保署提供）

▲農村水保署BigGIS平台建置災害事件專區，方便查詢。