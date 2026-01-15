公私協力「藝」同護生態 貝克氏鹽草生態詩牆書寫台江之美

台江公私「藝」起合作，結合桶更寮空間，設計成「貝克氏鹽草生態詩牆」微型公共藝術。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

台江公私「藝」起合作，以寶特瓶環保材料，結合山海圳起點的桶更寮空間，設計成「貝克氏鹽草生態詩牆」微型公共藝術，讓守護山海圳貝克氏鹽草的聲音能夠傳達給更多人。

台江綠道志工在二０二五年初，在山海圳國家綠道起點的四草湖、鹽水溪排水線，發現國際易危的貝克氏鹽草，這是台江內海潮間帶十分珍貴的海草。和順國中「台江社」、長安國小「水水長安」、海佃國小「小台江」、安慶國小、長平國小等五校同學組隊參加台江流域專題研究人文營，分別完成「友善山海圳貝克氏鹽草棲地空間」專題設計，創作生態詩，提出以環境藝術介紹貝克氏鹽草。

這項守護海草的倡議行動，獲得安南區公所、台江國家公園管理處、第六河川分署認同，社大台江分校與安南區公所邀請崑山科大空設系師生，結合山海圳起點的桶更寮空間，設計成「貝克氏鹽草生態詩牆」微型公共藝術。

崑山科大空設系師生利用回收的寶特瓶創作海草世界，將詩詞轉印於象徵貝克氏鹽草的葉面上並穿插組合於桶更寮，透過夕陽餘暉呈現一種奇特的光影。安南區長魏文貴表示，這是一堂由貝克氏鹽草出題的自然課、公民課也是設計課，歡迎市民們一起來山海圳散步，欣賞這項守護海草的公共藝術展覽。