公私合力送暖萬里低收戶 免費申辦有線電視到府服務貼心行動

記者黃秋儒／新北報導

紅樹林數位有線電視股份有限公司於今（13）日上午10時至12時，主動至萬里區公所一樓大廳設置服務櫃台，辦理「萬里區低收入戶申裝有線電視」受理申請作業，協助轄區107戶低收入戶民眾申辦及後續裝設有線電視事宜，讓民眾免於奔波，申辦更加便利。

新北市政府為照顧弱勢族群、普及影視傳播服務，自101年起推動有線電視業者免費提供低收入戶收看有線電視。透過實地裝機與到點服務，不僅提升弱勢家庭資訊接收品質，也有助於即時了解其生活狀況，提供必要協助。紅樹林數位有線電視公司主動配合政策、貼心服務，深獲民眾肯定。

萬里區區長黃雱勉表示，低收入戶家庭多需為生計奔波，較難抽空辦理相關申請作業，感謝紅樹林數位有線電視公司主動進入區公所設點服務，減輕弱勢民眾負擔，提升行政效率。區公所亦藉此機會與民眾近距離接觸，深入了解實際需求，期盼未來持續結合公私部門資源，提供更多貼近民眾需求的服務，讓社會溫暖得以延伸。