公私合資 印度成立巴拉特貨櫃航運公司

根據英國航運相關網站表示，印度正式成立「巴拉特貨櫃航運公司（Bharat Container Shipping Line, BCSL）」，透過公私合資方式，打造具國家戰略意義的貨櫃航運品牌，目標在降低對外國航商依賴之餘，逐步建立印度在全球貨櫃航運市場的自主實力。

消息指出，BCSL是由多家國營航運、鐵路、港口及金融機構共同參與成立，相關單位已簽署合作備忘錄，包括印度航運公司（Shipping Corporation of India, SCI）、印度貨櫃公司（Container Corporation of India, CONCOR）、賈瓦哈拉爾·尼赫魯港（Jawaharlal NehruPort）、V.O.奇丹巴拉納爾港（V.O. Chidambaranar Port）、清奈港（Chennai Port）及薩加瑪拉金融公司（Sagarmala Finance Corporation）。多名政府高層官員出席簽署儀式，凸顯此一計畫背後具高度政治支持。

印度港口、航運與水道部表示，BCSL成立將有助於提升貨物運輸安全、推動貨櫃化發展，並擴大懸掛印度國旗船舶在國際航線的能見度。印度官方更提出長期願景，預計在二○四七年前，將BCSL發展為全球前十大貨櫃航運公司之一。

印度航運公司形容，此次合作是「印度航運史上的歷史性時刻」，也是政府推動「經濟自立」政策下，建立具全球競爭力本土海運生態系的重要一步。印度鐵道部長瓦伊什納（Ashwini Vaishnaw）在典禮上指出，這是實現「數十年來的夢想」，並透露政府已編列高達一兆盧比、約十一億美元預算，用於貨櫃製造投資，支撐印度國內供應鏈發展。

分析師表示，今年稍早印度已核准約五十四億美元造船產業支持方案，涵蓋直接補貼與造船廠基礎設施投資。儘管如此，印度目前在全球造船排名約居第二十名，市占率僅約零點零六％。官方已訂下目標，力拚於二○三○年前躋身全球前十，並於二○四七年前進入前五大。

經濟層面的誘因也相當明確，印度每年約花費七百億至七百五十億美元在外國航運服務上，但印度船東所擁有船舶中，僅約七％在印度國內建造。官員形容，貨櫃航運政策推進，有如印度汽車產業在一九八○年代「馬魯蒂時刻」的翻版，象徵從高度進口依賴轉向本土製造的關鍵轉折。

在貿易環境方面，時機同樣關鍵，印度近期與歐盟完成貿易協議談判，大幅取消或調降多數貨品關稅，另與美國洽談中的協議，也可能透過能源與大宗商品採購換取關稅下調，預期將帶動貨櫃運量明顯成長。

分析師指出，這將有助於開闢印度直航歐洲與北美的深海航線，降低對東亞轉運樞紐依賴，並強化印度作為中國以外製造基地的戰略地位。在競爭激烈的全球貨櫃航運市場中，BCSL成立意味又一家由國家主導新進者加入戰局，透過強大政策背書與基礎建設投資，印度正清楚釋出訊號：貨櫃航運已被視為不可再外包的戰略產業。