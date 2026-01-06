公私攜手守護兒童視界 台南助童免費配鏡點亮學習未來
為讓經濟不利學童也能及早獲得完善視力照護，台南市政府結合民間力量推動「助童配鏡 看見更清晰的世界」公益行動，透過億載國際同濟會、台南市家長會聯合會及東星眼鏡等單位共同投入，協助多個行政區學校推薦有需求的學生免費驗光配鏡，讓孩子在成長關鍵期，不因資源不足而錯失清晰視界。
市府今(6)日於永華市政中心舉辦捐贈感謝儀式，市長黃偉哲代表市府致贈感謝狀，肯定民間團體長期關注學童健康議題，也感謝市議員蔡麗青、曾培雅協助牽線，促成跨界合作，讓善意轉化為實際行動。
圖說：台南市長黃偉哲（中）感謝各界攜手守護學童視力健康，讓孩子能在學習路上看得更清楚、走得更穩。(圖片來源/台南市政府提供)
黃偉哲表示，近年學童近視年齡有逐年下降趨勢，若未及早矯正假性近視，往往會演變為不可逆的終身近視，不僅影響學習表現，也牽動生活安全。他指出，部分孩子因家庭條件限制，未能即時配戴合適眼鏡，所幸在社會各界支持下，得以補上這塊重要的健康拼圖，讓孩子能更安心學習、自信成長。
教育局說明，面對3C使用普及與用眼時間拉長，市府除持續推動校園視力保健政策，也將護眼觀念融入日常教學與校園生活，包括改善教室照明、建立正確用眼姿勢、規律休息與增加戶外活動，並加強親師生宣導與後續追蹤，從預防到矯治全面守護學童視力。
此次公益配鏡行動，將由安南、佳里、善化、大內、山上及七股等區學校協助推薦具經濟不利身分的學生，活動自114年11月1日起至115年2月28日止。符合資格的學童經校方核發配鏡券後，可前往東星眼鏡指定門市接受專業驗光並完成免費配鏡服務，每人限兌換一副。
億載國際同濟會會長李仰甯指出，良好視力是孩子學習的基礎，此次結合社會團體、家長組織與企業資源，正是希望打造更友善的學習支持系統，讓教育公平不只是一句口號。台南市家長會聯合會理事長賴建良也表示，透過學校與公益資源的媒合，能讓真正需要幫助的孩子即時獲得支持，是家庭、學校與社會共同守護孩子成長的最佳展現。
東星眼鏡董事長施泯言則分享，企業除提供專業驗光與配鏡服務外，更希望透過實際行動回饋地方，陪伴孩子走得更穩、看得更遠。市府也期盼，透過持續的公私協力，讓台南成為孩子安心長大、清楚看見未來的溫暖城市。
