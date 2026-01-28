公私立中小學校長會議 鍾東錦強調齊心打造更好的教育環境
苗栗縣政府28日召開114學年度第2學期公私立中小學校長會議，縣長鍾東錦頒獎表揚績優學校，感謝校長的用心。會中縣長強調，縣府在財政困難情況下，仍在教育方面投注相當大的經費，請國小、國中、高中校長們加強學生升學會考能力，也要求校長們隨時反映學免費營養午餐生用餐情況，霸凌違法案件認定調查請學校配合教育處縮短處理時間，請校長發揮同理心，事情會做得更好，針對竹南頭份校舍不足問題，縣府也會持續向教育部爭取。
此會議於育達科技大學國際會議廳舉行，由苗栗縣長鍾東錦主持，縣府教育處長葉芯慧帶領團隊進行重要政策報告，縣長感謝校長們一生為教育志業的努力奉獻，教育出非常多優秀人才，苗栗縣議員曾美露、副議長張淑芬秘書到場關心教育的推動。
鍾東錦表示，苗栗的教育要拜託各校校長一起努力，各校加強學生升學會考能力，尤其國小階段打好數理基礎是關鍵，免費營養午餐也要求校長們隨時反映學生用餐情況，不僅要讓孩子吃得健康更要讓孩子愛吃，同時請學校配合教育處縮短霸凌違法案件認定調查時間，切勿拖時間讓家長寢食難安，請校長發揮同理心，事情會做得更好。
會中鍾東錦頒獎表揚防災、終身學習、中輟生預防、復學輔導、交通安全教育、家庭教育輔導、閱讀計畫、課後輔導等表現優異學校，並提到教師加給、鐘點費、行政工作獎金、加班費等金額提高，由縣府籌措財源保障每位教育工作者權益。
鍾東錦表示，校長會議中各校提出許多有關行政能力資源的部分，因為縣府財政較為困難，但預算方面教育一定是占比最多，縣府偕同各校定要將小朋友教好，因此上任以來首件要務就是針對教育著手，想方設法要讓孩子在苗栗就近就讀，對家鄉產生情感，將來不管到外地、國外深造都能夠回到苗栗貢獻一己之力。
由於縣長每到學校視察都會有學生希望能獲得縣長請吃雞排，請雞排具有獎勵作用，因此想了個方法，縣長表示，各校掛上「禮義廉恥」，校長可利用朝會、課堂時間說明4字意義，讓學生不但懂得具體內涵更能真正實踐，而這次縣內共有2400多位學生及教職員通過客語認證，因此只要講好客家話、禮義廉恥意涵，就能獲得吃雞排的機會。
鍾東錦強調，不管是原鄉的原住民語、客家庄的客語、閩南庄的閩南語，每種母語都非常重要，除了海線將台語說好、山線將客語說好，原住民學校也一同努力，一起把自己的母語學得好，傳承語言更是傳承文化。
