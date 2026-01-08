公私立學生都不用再付費了？ 六都營養午餐最新政策一次看

台北市長蔣萬安6日宣布，預計115年學年度起公私立國小、國中營養午餐全面免費，約近18萬人受惠。（示意圖／本報資料照片）

台北市市長蔣萬安日前宣布，自115學年度起公私立國中小營養午餐全面免費，政策一出，引發熱議；其它縣市長也面臨政策選擇，並於今日陸續做出決定。其中新北市長侯友宜有感而發，表示財政考量要照顧幼兒、也要顧及高齡者；也喊話中央統一做法。

台中市長盧秀燕今日一早對外宣布，115學年起，台中市公立國中小營養午餐將全面免費，預計21.4萬學生受惠，1年經費高達25至30億元，坦承經費籌措很辛苦，將在3月議會提出追加預算。高雄市部分，市長陳其邁也宣布，全市自115學年度起，公立國中小學營養午餐將全面免費，估計每學年增加18億元經費，嘉惠全市約18萬名學生。

以下為《中時新聞網》整理六都營養午餐政策，供讀者快速掌握：

★台北市：115年學年度起公私立國小、國中營養午餐全面免費

★新北市：補助市立高中職、國中小弱勢學生午餐經費

★桃園市：已在2023年推動國中小免費營養午餐

★台中市：公立國中小營養午餐115學年起將免費

★台南市：市立國中弱勢學生午餐已全部免費

★高雄市：公立國中小營養午餐115學年起將免費

