公私聯防成功阻詐 屏東縣長周春米頒獎表揚阻詐與打擊犯罪有功人員

▲屏東縣長周春米今（21）日表揚金融機構與超商攔阻詐騙有功行員、店員。（圖／屏東縣政府警察局提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】詐騙案件層出不窮，造成民眾重大財物損失，預防詐騙，除了民眾提高警覺，亦有賴公私協力防阻歹徒得手，屏東縣長周春米今（21）日於縣府主管會報中，公開表揚金融機構與超商攔阻詐騙有功行員、店員與第一線警察同仁，感謝他們為民眾守護財產安全。

屏東縣政府警察局指出，114年第4季(10-12月)金融機構及超商成功阻詐成功60件，有功人員75位，攔阻詐騙款項逾新臺幣3,893萬餘元，打詐有功的業者計有中華郵政、中國信託銀行、華南銀行、玉山銀行、國泰世華銀行、臺灣銀行、元大證券、合作金庫、兆豐銀行、臺灣企銀、彰化銀行、屏東市農會、內埔鄉農會、台新新光銀行、元大銀行與統一超商等。

另外，警察局近期偵破多件社會重大矚目案件，恆春分局成功查獲太陽能光電廠電纜連續竊盜案件，即時遏止不法行為，維護重要能源設施與產業發展環境；枋寮分局偵破第四級毒品製造工廠案件，有效阻斷近百公斤毒品來源，對維護社會安全、守護民眾健康具有重大意義；刑事警察大隊亦成功查獲假地政士詐欺集團案件，展現科技偵查專業與跨單位合作能力，有效打擊詐騙犯罪。這三起案件的成功偵破，不僅展現警方主動積極、專業辦案的精神，更彰顯縣府團隊在治安維護上的決心與行動力。

警察局長甘炎民表示，屏東警方除持續推動金融機構及超商聯防機制外，也將持續打擊各類犯罪，維護縣民居住環境。

▲屏東縣長周春米今（21）日於縣府主管會報中，公開表揚打擊犯罪有功第一線警察同仁。（圖／屏東縣政府警察局提供）