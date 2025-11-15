公私齊力愛無限 募資助千餘戶弱勢度難關

為協助弱勢家庭度過家庭變故與急難事件，高市府社會局新興社福中心、三民社福中心、左營社福中心、楠梓社福中心攜手與民間慈善團體、宗教團體及基金會等四十八個單位，一一四年度募集近七百九十萬元扶助金，今(十五)日舉辦「公私齊力 愛無限」-社區資源連結服務感恩活動，感謝慈善及宗教團體、基金會與善心人士發揮濟弱扶貧的精神，默默付出協助在地一千六百九十戶次弱勢家庭度難關。(見圖)

社會局今(十五)日舉例說明，四十六歲的小穎，兩年前丈夫因欠下大筆債務自殺身亡，為躲避債權人追債，小穎獨自帶著兩名幼兒到高雄重新生活，社福中心社工接案後，協助申請福利補助、處理孩子學籍及就學事宜，並幫小穎找到工作，穩定家庭及兒少生活；怎奈命運多舛，今年三月小穎在職場上突然昏迷，送醫後診斷為出血性腦中風，現仍臥床無法自理生活，社工及時聯繫家屬照顧兩名子女，並連結民間慈善資源提供急難救助金，穩定兩名子女生活，並讓小穎可以在機構接受妥善照顧。小穎的姐姐及兒女衷心感謝社工及慈善會的幫助，讓他們可以度過困境，安穩上學及生活。

社會局蔡宛芬局長特別出席感謝四十八個慈善團體、寺廟、基金會與善心民眾，願意與社福中心一起協助弱勢家庭；感恩活動由社會局致贈感謝狀，每份感謝狀都附上受助者親手寫的感恩小卡，「我媽媽生病成了身障者，這幾年生活及照護，讓我心力交瘁，所以我很感謝慈善單位提供的物資及關心照顧，有你們真的很好，非常感激」、「爸爸要工作和照顧我和弟弟很辛苦，謝謝慈善單位的幫忙，減輕爸爸的壓力」、「我單親帶著兩名孩子，工作和照顧的壓力很大，謝謝慈善單位讓我們的生活更穩定」、「感謝你們的愛心物資，讓我們可以度過艱難的生活」，簡單的隻字片語，傳達了受助者對慈善及宗教團體、基金會與善心人士的感激，讓會場充滿感謝溫馨的氣氛。

高雄市共有十八處社福中心，社工能就近提供民眾在地專業的社會福利服務，並依弱勢家庭的需求，結合民間資源，提供家庭支持、經濟扶助等服務，公私齊力建構社會安全網，讓弱勢家庭能更有力量面對困境；民眾如家庭遭逢困境或有社會福利需求，可就近洽詢各社福中心、社會局網站(https://socbu.kcg.gov.tw/index.php)，或致電社會福利諮詢專線○七-三三四四八八五。