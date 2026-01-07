公私齊力推動茄萣濱海造林有成 生態復育展新機

（圖／高雄市府工務局公園處）





為因應氣候變遷與濱海環境衝擊，高雄市府攜手民間力量，持續推動海岸造林與生態復育，以減緩全球暖化及友善環境盡心力為理念，工務局長楊欽富表示，近期在茄萣濕地（近茄萣濕地遊客中心）舉辦「打造海角新樂園」活動，吸引170位市民及砂崙國小、茄萣國小、興達國小、成功國小、文山中學等師生熱情參與。

楊欽富表示，茄萣濕地過去為鹽田，土壤鹽化嚴重，加上強風與外來植物入侵，造林條件相對嚴峻。為改善環境並提升土地的氣候調適能力，市府持續以造林作為減緩環境劣化與提升生態韌性的策略之一，於是集結公私部門資源，先移除銀合歡及巴西乳香等外來種，合作進行植樹造林與加強生態保育工作，實踐環境永續目標。

公園處補充，自111年起，社團法人高雄市愛種樹協會投入「打造海角新樂園」計畫，配合市府土地管理方向，逐年進行植樹與撫育管理，累計與超過70家企業及團體合作，種植約2萬棵樹木，存活率達七成，逐步改善土壤條件，恢復棲地多樣性並促進水土保育，而曾是鹽田的荒漠海岸，如今已萌發綠意！

濱海造林需透過多年持續投入與管理才能顯現成效，目前茄萣濕地部分造林區域已可清楚觀察，植栽由初期種植到逐步形成穩定綠覆的變化，顯示公有土地在長期經營下，具備回復生態功能的潛力。市府透過濕地生態學習、導覽，深化市民對濱海林帶與濕地生態的認識，強化公民保育意識，共同守護海岸環境。

