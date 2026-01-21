公立國中小營養午餐免費 中市議員籲同步補助私立高中職貧困生





台中市議會臨時會專案報告，市議員張廖乃綸關切國中小學生營養午餐全面免費及廚餘去化議題，要求教育局盡快編制相關經費且妥善建置午餐招標的流程，確保午餐兼顧健康與衛生，並再度呼籲市府針對私立高中職貧困弱勢學生補助營養午餐，此外，也要求環保局加速廚餘多元去化，降低清運費用漲價衝擊。

市議員張廖乃綸說，有關國中小學生營養午餐全面免費政策，她早在113年就會同張瀞分、陳政顯、吳振嘉、蘇柏興、吳瓊華等議員聯合提案，盧秀燕市長也宣布從115學年度起台中市公立國中小學生營養午餐全面免費。雖然有人說營養午餐全面免費是騙選票、沒有意義，但這項政策預估將讓台中市超過21萬名學生受惠。解決少子化危機，首要減輕家長養兒育女的負擔，面對物價高漲、家庭生活費用節節攀升，營養午餐免費可以讓爸媽相對減少開支，對多數家庭來說非常有意義，應該全力支持。她也要求教育局持續針對營養午餐的品質嚴格把關，盤點、改善、汰換學校老舊廚房設備，並且盡快編制經費，妥善建置午餐招標的流程，讓營養午餐兼顧美味、健康與衛生。

張廖乃綸還強調，目前台中市政府僅針對台中市公立高中及國中小經濟貧困學生補助營養午餐，事實上，私立高中職不少學生都來自經濟弱勢家庭，這些孩子因考試成績分發進入私立高中職就讀，有時候下課還要去打工補貼家用，與家境優渥的孩子選擇就讀私校情況不同，市府應該將私立高中職的貧困弱勢學生納入營養午餐補助對象，市議員陳廷秀也表示支持。教育局長蔣偉民表示，台中市私立高中職的學生數約38000多人，推估家庭經濟弱勢的學生約5600人，市府後續會進一步評估。

張廖乃綸還關切因應非洲豬瘟防疫及農業部公告廚餘禁止餵豬，導致廚餘清除處理費用上漲的情形，要求環保局盡快佈建多元廚餘處理設施，且在相關設施佈建完成前，必須妥善協助全市委外收運垃圾約4300棟社區大樓及餐飲店家廚餘清運問題，不能放任社區廚餘無人清運或清運費暴漲，衝擊民生。

