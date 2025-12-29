公立大學25碩博班招生掛零 台清陽交都在榜上

包含台大等校，114學年度都有碩博士班無新生就讀。資料照，廖瑞祥攝



教育部今（12/29）日公布114學年度大專校院註冊率，在碩博士班部分，共有14所公立大學、共25系所不論本國或境外學生招生都掛0，包含台大、清大、陽明交大等校都有系所在列，私校部份則有18校、29個碩博士班無新生。

教育部今日公開各大學最新學年度註冊率。大學部分，國立清華大學、國立成功大學、國立陽明交通大學、國立中央大學、國立台灣科技大學皆達到100%註冊率，國立台灣大學則為99.32％，國立政治大學為97.45％。

然而，碩博士班部分仍有不少學校遭遇招生困難。公立大學有14校、共25系所的碩博士班，不論本國或境外學生招生都掛0，其中以中央大學8系所最多，包含產業經濟研究所、應用地質研究所、天文研究所、化工與材料工程博士班、能源工程研究所、電機工程學系產業博士班、通訊工程學系、機械工程學系工學博士班。

其他抱蛋系所，還包括陽明交大3系所，分別為亞際文化研究國際碩士學位學程、臨床醫學研究所、轉譯醫學博士學位學程；成大2系所，為國際企業研究所博士班、統計學系博士班；政大則是斯拉夫語文學系碩士班、社會學系博士班共2系所；清大為量子科技暨尖端材料博士學位學程，台大物理治療學系博士班也無新生。

私校部份則有18校、29個碩博士班無新生，包含東海大學化學系博士班、應用物理系博士班、亞洲大學資工系博士班、元智大學資管系博士班等。

