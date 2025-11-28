公立學校垃圾費隨袋徵收！學校憂增加負擔

桃園市環保局推動非家戶垃圾費隨袋徵收，近日傳出有老師要求學生帶垃圾回家。環保局說明，政策實施後可節省4成水費支出。（桃園市環保局提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市環保局12月1日將推行機關、公立學校與公有市場垃圾費隨袋徵收，明年元旦上路，有老師要求學生政策上路後要把垃圾帶回家，引起家長反彈。桃園市環保局表示，學校水費包含垃圾費政策實施後將免徵，可節省4成水費支出，若分類確實，也可能有剩餘經費挹注其他校務。

為提升垃圾分類率並落實源頭減量，環保局12月1日起推行非家戶隨袋徵收政策，傳出已有老師為避免麻煩，要求學生帶垃圾回家，家長大感不可思議，怨聲連連。某國小校長說，一開始試算時，原本1年購買垃圾袋需2萬元，隨袋徵收後成長至20萬元，大家也嚇一跳。但經詳細計算，若僅使用大尺寸垃圾袋，1年應只會多出數萬元費用，學校仍可負擔。

國民黨桃園市議員舒翠玲28日蒐集平鎮各學校意見指出，學校普遍認為學生到校吃早餐後的袋子將是垃圾一大來源，此外清晨、傍晚運動民眾帶來的垃圾由學校負擔也不合理，校慶、運動會時，垃圾量也可能大增。舒翠玲說，環保局現階段應多編經費，提供多一點垃圾袋給學校。新制上路在即，對於學校疑慮的狀況，市府應該要有更明確的通盤性說明，避免師生、家長擔心。

桃園市教育局表示，已請環保局制定政策指引，教育局也會在指引訂出後，盡速召開分區學校說明會，並請已有配套的種子學校分享經驗，應不致產生帶垃圾回家的誤解。未來試行後，教育局與環保局也會視需要挹注資源來補助學校專用垃圾袋的不足。

環保局說明，經估算後，免徵垃圾清除處理費可節省約4成水費支出，這些經費可購買專用垃圾袋。若校園分類確實，垃圾量下降，所需袋數也會同步減少，甚至可能有剩餘經費挹注校務其他需求。環保局表示，12月將無償提供機關、公立學校與公有市場1個月專用垃圾袋，學校會依照規模核發，已在26日完成，部分大型學校反映袋量吃緊，會有第2階段發放，強調將持續蒐集推行期間回饋，調整配套措施，確保政策在正式實施時更完善、更符合使用端需求。

