公立幼兒園教師爭取寒暑假成功了 教育部最新函釋曝光





教育部去年推行「大班一師」規定，要求全國公立專設幼兒園大班，必須聘請1名正式老師。不過，宜蘭縣政府去年招聘36名正式教師，但這些教師並無特休假，也不適用《勞基法》，引發爭議。對此，教育部近日發布函釋指出，專設幼兒園教師準用《教師法》，且未兼任行政職務教師於寒暑假期間「得不必到園」，最快今年寒假適用。

全國教師工會總聯合會於去年8月揭露，公立專設幼兒園教師適用規範與公立附幼教師不同，部分教師不僅不適用《勞基法》，也無法依《教師請假規則》正常休假，甚至被要求暑假到校服務，形同全年無休，引發基層教師強烈反彈。全教總因此拜會國教署，縣府教育處也函文教育部解釋法條。

教育部近日發布函釋指出，公立專設幼兒園教師準用《教師法》，且依《教師請假規則》第12條規定，未兼任行政職務教師於寒暑假期間，除返園服務、進修等活動外，「得不必到園」。另外，針對寒暑假家長托育需求，教育部裁示應由園方安排代理人員提供教保服務，相關經費將由教育部補助。





對此，宜蘭縣府教育處表示，將依教育部函釋內容，要求各公所自今年寒假起依法辦理，並加強與教師溝通；若現行附幼仍有教師於寒暑假到校上課情形，將依法給付代理代課費用。（責任編輯：殷偵維）