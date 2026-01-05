公立高中以下導師費調漲 私中盟籲教育部納入私校

私中盟喊話教育部，導師費及代理教師鐘點費提高應納入私立學校。（示意圖／本報資料照）

教育部日前宣布調升中小學導師加給、兼代課教師鐘點費，並加發兼任行政職務教師工作獎金。私中盟要求讓私校教師同步調升待遇，教育部回應各校依規章與教師協商，以私法契約辦理。私中盟對教育部甩鍋做法，表達強烈不滿，呼籲政府負起責任。

對私中盟要求經費補助，教育部回應尊重私校辦學自主，鐘點費及導師職務加給等事項，屬於學校內部治理範疇，由學校依其所訂管理規章、內控制度及作業程序，與教師協商後，以私法契約方式辦理；又期許各校在兼顧財務健全與校務永續前提下，審慎評估並適度調整相關措施。對此，私中盟抨擊教育部推卸責任，不顧私校教師權益。

私中盟輪值主席、僑泰高中校長温順德表示，教育部稱尊重私校辦學自主，但在教育公共化政策下，私校全歸教育部管轄，辦學必須遵循相關法規，學雜費都由當局訂定，各項收費也須符合規範，評鑑與視導一樣也沒少。12年國教上路後，公私立高中學費都由政府補助，在會計支出項目中，教師薪資屬於人事費用，由學費收入支應。教師授課待遇提升，自當調漲學費反映成本，這是教育部的職責，而今卻以辦學自主之名，將問題甩鍋給私校，放生全國私校教師，這不叫推卸責任，什麼才是推卸責任？

温順德說，調升教師待遇的經費，來自於全民繳交稅金，私校教師與家長，每年都按規定繳稅，有些甚至比公校老師和家長繳得更多，稅金拿給公校教師加薪，自己卻無法同步受惠，私校教師情何以堪，家長怎能吞得下去？當下缺師問題嚴峻，公私立學校都一樣，面對新的國安問題，教育部本當扛起責任，秉持公私一體理念，集思廣益籌謀規劃，並周延完善各項配套，而今卻要私校自理，豈有公理正義可言？

温順德也問，教育部要各校與老師協商，以私法契約方式處理調薪事宜，當老師抗拒不簽契約時，教育部是否派員到校協助？當老師不滿權益受損告上法院時，教育部是否派員出庭？私校無力跟進調薪，老師紛紛轉往公校任教，教師量能嚴重受損，又如何繼續經營？片面調升公校教師待遇，無疑是挖東牆補西牆，只是加速私校退場，難道這是當局的初衷？

温順德強調，私校教師同在教育崗位奉獻心力，不應受到不公平對待。他呼籲政府扛起責任，全額補助私校調薪經費，115學年度起以調漲學費支應，本學年則採專案補助方式處理，讓私校得以同步調薪，保障教師基本權益。

