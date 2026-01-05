公羽山松建築師事務所：自然轉個彎 在嘉義看見建築的柔軟

【撰文｜王程瀚、圖片提供｜公羽山松建築師事務所】

在嘉南平原南端，當地勢從阿里山緩緩展開至玉山的身影，陽光橫越北迴歸線，灑落在大埔美精密機械園區的十字轉角處，一座靜靜矗立的建築，透過柔軟的線條回應著地理、人文與產業的呼喚。這是愛維兒股份有限公司的新總部，一座結合辦公與生產機能的廠辦空間，由公羽山松建築師事務所操刀，以「自然、純淨、環保」為核心，將品牌精神融入建築形式與場域經營，翻轉傳統工業建築的印象，亦開啟民間產業空間對公共性的重新思考。

圖片提供｜公羽山松建築師事務所

讓線條說話

沿著園區主要幹道進入，建築的量體首先以「跨層退縮」的手法退讓街角，既配合法令，也有效減輕視覺壓迫，轉而釋出寬敞的人行景觀軸線。立面設計靈感來自品牌產品中的「慕斯泡沫」物理特性：氣體與液體交織出的輕盈結構，成為牆體陵線與通風採光開口的設計語言，不鏽鋼異形窗體宛如泡沫結晶，自然地跳脫傳統垂直水平構成，傳遞出溫潤流動的品牌印象，也創造建築本身的視覺識別。

圖片提供｜公羽山松建築師事務所

走近建築本體，坡地地形的高低差異被細緻轉化為地景設計的語彙，藉此將園區內部串聯為一條「生命之河」。水資源則透過製程回收循環利用，強調節水與生態平衡。步行其中，既能感受到設計對環境的友善姿態，也讓人對「廠區」這個詞有了新的體會：原來生產也可以被包裹在綠意之中。

圖片提供｜公羽山松建築師事務所

圖片提供｜公羽山松建築師事務所

在內部動線規劃上，基地周圍先以環場道路劃分機能界面，將主要生產區包覆其中，西側與南側為進出貨與吊裝空間，延伸通道至回收區亦納入整體考量，並以無障礙坡道環繞建築，貼合景觀設計，同時確保運輸、通行與人員流動的效率與安全性。辦公機能與新創事業單元則配置於量體外圍，彼此既相互支援又保有界線，形成高效且協調的運作系統。

圖片提供｜公羽山松建築師事務所

藏在結構裡的永續思維

建築外牆採用3D鋼網牆，內夾EPS隔熱板，具備優異的耐震、防熱與保溫性能，應對當地氣候與鄰近斷層帶地質條件。此構造不僅減少鋼材使用與碳足跡，亦落實綠色建材的理念。搭配以洗牆光勾勒山脈陵線開口的照明設計，在夜晚中低調呈現出細節之美，突顯建築與自然交會的精緻語感。

圖片提供｜公羽山松建築師事務所

登上上層，跨層退縮所留下的露台空間被預留為未來的香氛體驗場域，亦可作為藝文活動或公益推廣之用，進一步擴大場域的多重層次與公共性。在屋頂與牆體邊界處，特意保留的維修貓道與露台使用性相互結合，象徵著建築不只是為了當下的使用機能而建，更已提前思索永續維運與靈活調整的未來可能。

圖片提供｜公羽山松建築師事務所

建築不只是企業文化敘事的舞台，並嘗試從設計語彙、型態規劃到材料選用，塑造成為品牌語言，更試圖回答一個關於「私人廠辦是否能成為公共美學實驗場」的命題。它不居高臨下，而是選擇與土地、氣候、品牌與人之間保持適當的距離與親切的對話。

圖片提供｜公羽山松建築師事務所

讓建築成為品牌精神的實體連結

在以效率與成本為核心思維的產業建築中，愛維兒嘉義總部的出現，無疑是一種溫和卻堅定的提問：是否能從一座廠辦，看到人與空間共生共榮的想像？當建築不再只是功能的總和，而是生活與價值的延伸，那麼它所傳遞出的，將是一種足以安放當代企業精神的美學表率。

圖片提供｜公羽山松建築師事務所

圖片提供｜公羽山松建築師事務所

在北迴歸線所拋出的光影之中，這座建築輕輕地說話，談自然、談環境、也談人，它憑藉著沉穩的姿態，在十字路口留下一句關於未來的回聲。

(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第161期)

圖片提供｜住宅美學

