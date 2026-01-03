公職人員居住地遭惡意公開 數發部：嚴正譴責、已與Meta交涉下架

​針對近日有特定人士利用商用衛星影像，於社群平台惡意公開公職人員之居住地與辦公地點，並結合威脅性言論進行散布，數發部與Meta等社群平台交涉下架。圖／本報系資料照片

中國官媒「今日海峽」以及特定社群博主近日散播民進黨立法委員沈伯洋工作地的居住地等衛星影像，數位發展部今日發表聲明，強烈譴責任何形式的「網路肉搜」與「數位脅迫」，指出特定人士利用商用衛星影像，於社群平台惡意公開我國公職人員之居住地與辦公地點，並結合威脅性言論進行散布，疑似藉此對相關人員進行恐嚇與施壓，數發部第一時間與Meta等社群平台交涉下架，聲明全文如下：

1. 譴責數位脅迫行為：

數發部強烈譴責任何形式的「網路肉搜」（Doxing）與「數位脅迫」（Digital Coercion）。發文者利用商用衛星影像標記私人住所，已嚴重侵犯個人隱私。此等行為不只涉及跟蹤騷擾的違法行為，透過數位工具製造寒蟬效應的意圖，更對我國民主社會安全構成嚴重威脅。

2. 要求平台落實管理，積極處置不法內容：

針對此類違法內容在社群平台的傳播，數發部已於第一時間與 Meta 等社群平台進行交涉。我們要求平台方依據其「個人隱私」與「禁止騷擾」之服務條款，針對涉及威脅人身安全之內容即刻進行處理與下架。數發部將持續監督平台處置進度，阻斷不當資訊的擴散。

3. 維護數位人權，抵制惡意肉搜：

數發部將持續守護國民的數位人權，並呼籲大眾共同抵制數位脅迫與惡意肉搜，更不要助長仇恨言論在數位空間的散布。

維護健康的網路環境，有賴政府、平台業者與公民社會共同努力。面對跨國數位侵擾所帶來的挑戰，數發部將持續透過行政協調與技術面向的合作，確保每一位國人在數位空間都能享有應有的安全與保障。

