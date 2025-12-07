公職夢碎！73歲阿公載29歲孫赴國考 台11線「猛撞電箱車頭爛」祖孫雙亡

台東縣成功鎮73歲阿公載29歲孫赴國考，在台11線猛撞電箱車頭爛祖孫雙亡。讀者提供

台東成功鎮今（7日）日早晨發生一起駭人聽聞的死亡車禍，悲劇瞬間奪走祖孫兩代性命！73歲李姓男子清晨載著心愛的29歲孫子，從成功鎮出發，準備南下台東市區參加重要的公務員考試。這趟本該是充滿希望的「圓夢之旅」，卻在離家僅約10分鐘的路程，瞬間變調為生死永隔的陰陽路。

這起令人心碎的意外發生在今日早上7時10分左右。當時李姓男子駕駛的轎車行經省道台11線116公里處時，車輛卻不明原因突然往右側車道大幅偏移。接著「轟然」一聲巨響，轎車失控猛烈撞擊路旁的電箱。撞擊力道之大，讓轎車車頭當場「嚴重毀損」，成了扭曲的廢鐵，甚至導致車頭嚴重轉向。

73歲的李姓男子與29歲的孫子，雙雙被困在變形的車體殘骸中，動彈不得。台東縣消防局接獲通報後，立刻動員3個分隊人員，火速趕抵現場進行破壞器材救援。

消防人員將祖孫兩人救出時，令人遺憾的是，兩人已經傷重，雙雙失去呼吸心跳（OHCA）。救援人員爭取時間，將他們送往衛生福利部台東醫院成功分院搶救，但最終仍因為傷勢過重，宣告不治身亡。

警方隨後到場展開調查，發現事故發生時，對向沒有其他來車，初步也排除了酒駕的可能性，現場也沒有陽光刺眼影響視線的問題。警方初步研判，這場奪命悲劇極可能是因為高齡73歲的李姓男子，在清晨長途駕駛過程中，突然出現「精神不濟」或「身體突發因素」，導致車輛失控，直接撞上電箱，造成這場憾事。



