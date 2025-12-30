公職獸醫僅占全台獸醫1成6 人力卡關恐衝擊防疫

公職獸醫師作為我國動物健康的第一道防線，卻長期處在人力不足的困境中，而在非洲豬瘟、芬普尼雞蛋爆發後，問題也再度浮上檯面。（示意圖／本報系資料照）

公職獸醫師作為我國動物健康的第一道防線，卻長期處在人力不足的困境中，而在非洲豬瘟、芬普尼雞蛋爆發後，問題也再度浮上檯面，對此民進黨立委郭昱晴今（30）日也召開記者會喊話改革並指出，目前全台獸醫師總數為6145人，其中投入公職獸醫師的僅約1015人，占比約1成6，而為提升報考率及留住人才，政府應建立更清楚的專業分工、改善薪資與升遷誘因等。

郭昱晴提到，政府雖已透過「不開業獎金」等措施，試圖吸引獸醫師投入公職，但仍未能實質改善人力困境，最大問題就在於，公職獸醫師的薪資待遇與民間存在顯著落差，以致於許多畢業生最終選擇投入民間市場，使公部門長期處於招不到、留不住人的狀態。

郭昱晴指出，目前多數縣市仍存在「一人多職」現象，公職獸醫師同時肩負防疫、動保、行政等多重任務，不僅工作負荷沉重，也影響專業發揮，不過，屏東縣政府已推動動保與防疫分工制度，讓獸醫師能專注於專業防疫與管理工作，值得其他縣市參考。

譚大倫表示，若能將動保業務與防疫檢疫工作切割，讓公職獸醫師專注於核心防疫任務，將對地方政府與整體防疫體系更為有利，此外，除業務負荷，地方公職獸醫師最高職等多落在7至8職等，極少數能升到9職等，職涯天花板相當明確，使不少人「看不到未來」，寧可轉往中央單位或回到民間市場。

農業部防檢署回應，考試院已於12月23日院會通過，調整六都及各縣市政府所屬機關的職務列等，包含地方動物防疫機關的組長、科長等職務，將自明年2月1日起調升一職等，也就是說，部分原本停留在7職等的地方主管，可升至8職等，連帶使不開業獎金提升至3萬元。

農業部動保司提到，未來方向是讓動物保護從業人員組成更加多元，非所有動保稽查、宣導或行政業務，都必須由獸醫師執行，例如在動物虐待查緝、救援協調、飼養管理或相關法規宣導上，可引入其他職系人員；而涉及醫療、絕育、診療等核心專業工作，則應由獸醫師專責處理。

