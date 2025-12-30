公職獸醫師工作負荷重 農業部：地方防疫機關部分人員職等將調升

多位民進黨立委今天(30日)召開記者會指出，目前全台獸醫師約有6,145人，其中，只有1千多人擔任公職獸醫師，而且中央跟地方的公職獸醫師缺額超過100人，長期人力短缺凸顯的是錢少、事多的體制困境，建議政府應儘速推動「動保跟防疫工作分流」，並提升薪資待遇，對此，農業部表示支持，允諾持續努力留才，吸引更多專業人才加入動物防疫工作。

民進黨立委郭昱晴、鍾佳濱、吳沛憶及中華民國獸醫師公會全國聯合會今天齊聚立法院，探討公職獸醫師長期面臨人力短缺、權責不清的體制困境，呼籲農業部應重視制度缺口。

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫指出，不少獸醫師考上公職分發到地方之後，一旦發現工作內容以動保為主，就乾脆不報到，因為無法真正發揮所長，他建議，動保跟防疫工作分流，這麼一來，不只能留住人才，專業分工也將有助於國家防疫工作更到位。此外，他也提到，公職獸醫師職等不高，升遷空間有限，尤其地方動物防疫機關留才相當不容易。

對此，農業部防檢署副署長傅學理表示，考試院會23日已審議通過將調整地方動物防疫機關人員的職務列等，包括部分薦任非主管及地方機關一級單位主管都將提高一個職等。他說：『(原音)所以，在明年的2月1日開始，我們地方動物防疫機關，剛剛有提到的組長、科長就可以提高1個職等，提高1個職等，他可能7職等調到8職等，這樣的話，他的不開業獎金可以從20,400變成27,000，一個月多了6000多塊，相信這是一個雖然不算大的數目，但是總是有一些鼓勵的性質。』

農業部動保司副司長陳中興表示，動保業務多元，包括動保案件稽查、寵物食品安全稽查、經濟動物福利保障、展演動物福利保障以及實驗動物福利保障等，因此，動保司多年來也一直跟地方政府討論如何把獸醫的核心業務框列出來，例如稽查與宣導工作，也許讓其他職系或其他專業人員負責也可以，並不是一定要獸醫師來做，未來動保司也會持續朝著這個方向努力，讓獸醫師回歸專業，只要專注於核心業務即可。