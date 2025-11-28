公職鐵飯碗失靈？技術類「錄取不足」 考試院調漲報名費25.8%

生活中心／程正邦報導

國民黨團召開「國考人數巨量暴跌 政府只會漲價回應?!」記者會。（圖／國民黨團提供）

曾被社會視為「鐵飯碗」象徵的公務員體系，如今光環逐漸黯淡，面臨嚴峻的人才短缺危機。由於民意壓力日增、工作負荷沉重、待遇不如民間企業，加上年金改革等複合因素的衝擊，近年國家考試的報考人數已大幅減少。尤其在特定技術類科，甚至出現錄取名額不足的結構性問題，顯示公職已不再是穩定與保障的代名詞。考選部長劉孟奇坦言，報考人數下滑已成事實，錄取不足的問題正逐漸浮現，特別集中在「土木工程」、「機械」與「電力」這三大技術類科。

廣告 廣告

考選部長劉孟奇表示，考選基金連年虧損，若不調整費率，預計在116年上半年將無法支應考試成本。（資料照）

國考吸引力不再！技術類科面臨「錄取不足」斷層危機

據《自由時報》報導，劉孟奇分析，這些類科與台灣當前的工程景氣及產業需求高度相關，由於市場開出的薪資和誘因極強，導致擁有技術專長的人才傾向投入民間高薪職位，對公職的吸引力相對削弱。以人力缺口最明顯的土木工程為例，儘管113年度的需用名額比112年度大幅增加，但因缺額同步擴大，導致人才短缺的結構性問題難以彌補。

現職公務員普遍反映，工作壓力與社會期待落差巨大，尤其在雙北與高雄等都會區的基層公務員，更形容現況猶如一個「壓力鍋」。這種內外夾擊的處境，讓人擔憂未來政府部門如何維持人力穩定與服務品質。

今年6月童仲彥才宣告「假釋期滿準備復出」，剛假釋出獄的他，立刻通過2項國考地政士、不動產經紀人2張證照到手。（圖／翻攝自童仲彥臉書）

考選基金連年虧損 國考報名費平均調漲25.8%

面對公職吸引力下降，同時，公務人員的考試成本也面臨巨大壓力。劉孟奇也針對115年度國考報名費調整做出說明。他表示，由於考選基金連年虧損，近三年累計虧損已達2.66億元。如果不及時調整費率，預計在116年上半年，考選基金將無法支應各項考試的成本開銷。

因此，考選部決定從115年度起調整各項考試報名費用，平均漲幅約為25.8%。以高考三級報考六科為例，費用將從原先的1400元調漲至1800元。劉孟奇強調，這次調整並非為追求盈餘，而是因應自2017年以來，基本工資、電價、物價成本大幅增加所致，承諾此次調整將維持「不以盈餘為目的」原則，並期望此費率十年內不再變動。

面對公務員「鐵飯碗生鏽」的現況，劉孟奇表示，近日考試院長周弘憲拜會行政院長卓榮泰後，考試院秘書長劉建忻帶著考選部和政院公共工程會共商，用人機關要強化更多的誘因，考選部更合理化考試科目，教育部有更多的培育，考試院正持續透過制度改革，試圖強化公職的吸引力與競爭力，以確保政府部門能持續獲得所需的人力，維持優質的公共服務。

更多三立新聞網報導

香港大火啟示錄！消防專家籲「見濃煙別跑」：留在房間最安全

台軍售流程比照北約！1.25兆國防預算「PrSM 飛彈」曝光：鎖定中國沿海

辦媒體助民眾黨選舉？館長要10億內幕曝光 小粉紅：你沒這個價

霸凌輕生＋空姐猝逝！勞動部長洪申翰上任周年親揭「拆彈」幕後

