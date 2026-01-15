公聽會台語發言遭張亞中嗆「講國語」 王義川怒駁：聽不懂去找翻譯

立法院全院委員會今召開「對總統提出彈劾案」第二場公聽會，邀請專家學者與立法院各黨團代表，針對議題討論。(記者王藝菘攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨、民眾黨團分別提案彈劾總統賴清德，立法院今天(15日)舉行全院委員會第2場公聽會，邀請學者專家及審查小組立委發言。民進黨立委王義川在他的發言時間全程使用台語發言，卻遭國民黨請來的孫文學校總校長張亞中持麥打斷並稱「講『國語』好不好？」，一時令王義川傻眼，看向會議主席江啟臣詢問「什麼意思？」

王義川發言被張亞中「講『國語』」插嘴打斷後，一時無言看向江啟臣，約10數秒後江才緩緩說：「我想我們就彼此尊重」，王義川才問他，「這什麼意思？」並接續用台語怒批張亞中說，我用什麼話講是我的權利，如果聽不懂去找翻譯，「莫名其妙，我在講我的話你在囉嗦什麼意思的」。

王義川也說，對面學者專家所說的話，歷史上都會有紀錄，他也非常認同部分專家學者的言論，但也有人「臭彈」，說大法官制度是他設計的，「我聽你在叭噗啦！」，講一個無法查證的東西。也當場引起國民黨前國大代表彭錦鵬不滿批評，「立法委員不要亂講話，國民大會都有紀錄」，又再次迫使江啟臣介入調停。

王義川不滿說，你們剛剛發言的時候我也沒意見，現在怎麼這樣，怎麼請來的專家學者這麼沒風度。他指出，今天是制度的討論，現在行政院若對立法院通過的法律，感到窒礙難行提出覆議，說什麼覆議沒過就沒路了，但覆議沒過本來就可以去聲請釋憲，不然就要修憲把副署權力拿掉，拿這個來吵，那就是要討論制度的問題。

王義川也戳破國、眾兩黨手法指出，要提案彈劾總統是立法院的權力，最終就是表決是否通過，然而藍白提案卻要耗時五個月，又要下鄉幾場，用國家的資源在拚你們的(地方)選舉，要拖到五月才投票，這就是要亂而已。

據悉，「國家語言發展法」第三條明文定義，「國家語言」係指臺灣各固有族群使用之自然語言及臺灣手語，國語已並非專指「華語」。

