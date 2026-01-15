公聽會台語發言遭張亞中嗆「講國語」王義川愣住轟：去找翻譯

立法院全院委員會今（15）日舉行賴清德總統彈劾案公聽會，邀請學者專家及3黨審查小組立委發言，會中為了語言問題發生口角衝突。民進黨立委王義川使用台語發言時，以學者身分出席的孫文學校總校長張亞中吼了一句「講國語好不好」，讓王義川大為不滿反嗆「聽不懂去找翻譯。」

代表民進黨發言的王義川，全程用台語發言，他才講沒多久，張亞中突發吼了一句「講國語好不好！」此話一出讓全場瞬間鴉雀無聲，王義川頓時愣住，更有10秒不發一語，會議主席、立院副院長江啟臣打圓場表示，請大家彼此尊重。王義川接著說，「主席，他什麼意思？」江啟臣請王繼續發言。王義川不滿反嗆，「我自己用什麼語言是我的權利，你要是聽不懂，去找翻譯啦！莫名其妙，我講我的話，你在囉唆什麼意思？」

王義川接著說，今天在場學者專家所說的話都會被歷史紀錄，前位幾位專家的發言，他非常認同，但也有些人在「臭彈（指吹牛、胡扯）」，「說大法官設計，我聽你在叭噗啦！講一些沒法查證的東西在那臭彈」。此時有與會學者又插話道「立法委員不要亂講話，都有國民大會的紀錄。」

被兩次插話的王義川不滿說「現在是怎樣？」江啟臣也趕緊表示「等下專家學者會有30分鐘回應時間」。王義川批評，哪有人這樣的？請來的學者專家這麼沒風度？

