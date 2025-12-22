公聽會從立法院到全台縣市說明 黃國昌曝：5月20日左右投票

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

藍白黨團19日宣布將對總統賴清德提出彈劾案，相關程序隨即引發各界關注。民眾黨主席黃國昌今（22）日進一步說明彈劾時程與規劃，透露最快明日將於立法院程序委員會正式列案，禮拜五的院會加以決定，黨團目前初步安排先在立法院舉辦2場正式公聽會，邀請賴清德到立法院進行說明、詢答，接下來到各縣市舉辦說明會，最後回到立法院邀請賴清德說明、回答各黨團代表所提出的問題，預計在明年5月20日左右進行彈劾投票，但相關安排仍須經院會表決確認。

黃國昌表示，黨團計劃在明年5月20日左右進行彈劾投票。（圖／黃國昌辦公室提供）

黃國昌在北院受訪時指出，針對彈劾賴清德總統一事，民眾黨始終以「非常審慎的態度」面對。這個週末已與國民黨立院黨團幹部就程序交換過意見。依目前規劃，彈劾案將於明日在程序委員會就會經由委員會正式列案，到這個禮拜五的院會加以決定。

在具體安排上，黃國昌表示，初期將先於立法院舉辦兩場正式公聽會，接下來再邀請被彈劾的賴清德先生到立法院來說明、詢答。這個是第一次的全院委員會的詢答。接下來就會到全台的各個縣市來舉辦說明會，22個縣市，每一個都會辦，辦完了全部說明會以後，再回到立法院在進行第二次的全院委員會，再邀請被彈劾人賴清德到立法院來說明，並回答各位黨團代表所提出的問題。

黃國昌透露，預計在明年5月20日左右進行有關於彈劾的投票，「因為這是一個非常嚴肅的憲政程序，同時賴清德總統所做的毀憲亂政的行為，也必須要經由全國人民大家共同的參與、共同的認識，我們要用最嚴謹的態度來安排。」

他也表示，民眾黨將以最嚴謹的態度推動後續流程，目前為止還都是黨團所計劃的程序，但最後程序最終仍須經立法院院會表決通過，才會正式成為立法院的程序。

