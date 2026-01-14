公聽會火爆！學者與莊瑞雄互嗆 韓國瑜緩頰

▲東海大學法律系退休教授林騰鷂批民進黨對不起台灣人，引發民進黨立委莊瑞雄不滿，雙方互嗆。（圖／翻攝立院ivod系統）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，總統賴清德也支持，藍白發動彈劾總統賴清德。立法院全院委員會今（14）日舉行公聽會，因綠營推薦的學者律師與發言綠委都認為，若認為卓榮泰違憲，就應發動倒閣，而非針對賴清德，民眾黨推薦的東海大學法律系退休教授林騰鷂反嗆，這些人《憲法》都沒讀通，更提到民進黨只想用2張A4紙，就想通過1.25兆國防預算，引發綠委莊瑞雄不滿，雙方互嗆，氣氛一度火爆。

林騰鷂批評，賴清德實質掌握行政權，卓榮泰只是稻草人，要在野黨倒閣換掉卓榮泰，根本沒有道理，即使倒閣，實際掌控國家行政權力的仍是賴清德本人。他指出，《憲法》明定主權在民、多數主政、依憲統治、依法行政、依法審判及司法獨立，而最重要的是責任政治。他認為，賴清德掌控國軍、特務與警察，並運用全民資源執行權力，但卻不接受立法院合理監督與審查。

林騰鷂繼續批評民進黨，指出賴清德送交的預算案存在違法情形，例如只用2張A4紙就想要立法院通過1.25兆國防預算，「有沒有對得起你們自己的良心？ 你們如果欺壓台灣人民，浪費人民的血汗、納稅錢，你們不會感到羞愧嗎？」

莊瑞雄聞言立刻嗆「亂講，你可以講你的，但不能罵人啊」。林騰鷂說，「我當人罵人啊！」莊說，「這裡不是要讓你罵的。」林改口，不是罵，是批評，並要立法院長韓國瑜制止莊瑞雄。現場的藍委徐巧芯緩頰大家互相尊重，莊仍再回敬，「主權在民，但不在藍白啊，搞清楚！不能愛罵誰就罵誰！」

韓國瑜說，尊重林騰鷂最後10秒鐘發言時間。林騰鷂說，剛剛還在場發言的綠委鍾佳濱跟陳培瑜都已經離場，「你們的敬業態度，你們對不起台灣人民。」隨即結束發言。韓國瑜說，現場溫度有點升高，提醒大家喝口咖啡，靜下心。莊瑞雄說，他很尊重林騰鷂，但他是針對林的那席話。

林騰鷂發言後，接著由律師黃帝穎發言。但黃帝穎發言結束，林騰鷂突身體不適，引發韓國瑜關心，但林騰鷂表示他無大礙。

