公聽會講台語被張亞中打斷要求「講國語」 王義川：聽不懂去找翻譯啦

立委王義川質詢。李政龍攝



立法院今（1/15）日就國民黨、民眾黨團分別提案彈劾總統一案，召開全院委員會第二場公聽會，邀請學者專家及審查小組立委發言。民進黨立委王義川會中全程以台語發言時，卻被國民黨邀請出席的孫文學校校長張亞中持麥插話要求「講國語好不好？」，讓他當場傻眼，轉頭看向會議主席、立法院副院長江啟臣，「這是什麼意思？」約十多秒後，江啟臣僅回應「我想我們就彼此尊重」，王義川繼續用台語說，自己使用哪種語言是基本權利，「你要是聽不懂，去找翻譯啦！莫名其妙，我講我的話你在囉唆什麼意思？」

王義川說，今天學者專家說的話，歷史上都會有紀錄，他就非常認同張其祿教授，但也有人「說大法官設計，我聽你在叭噗啦！講一些沒法查證的東西在那臭彈（tshàu-tuānn，指吹牛、胡扯）」，當場引發國民黨前國大代表彭錦鵬不滿插嘴，「立法委員不要亂講話，國民大會都有紀錄」，再度迫使江啟臣介入調停。

王義川不滿說，剛剛你們講話他沒有意見，他自己卻兩度被插話，「怎麼請來的學者這麼沒風度？」。他也回到制度層面指出，今天重點是制度的討論，例如行政院對立法院通過的法律若認為窒礙難行，可依法提出覆議，覆議未過仍可聲請釋憲，否則就應修憲把副署權力拿掉，而非將制度問題政治操作。

針對藍白兩黨提案彈劾賴清德，王義川直指，彈劾總統本質上就是立法院的權力，但藍白卻規劃長達五個月的流程，還要下鄉辦活動，就是在動用國家資源操作地方選舉，「拖到五月才投票，就是要亂而已」。

會後，王義川也在Threads發文回應，台語是他的母語，也是他的「國語」，再一次強調，「聽不懂就去找翻譯啦！什麼時代了，還在規定立法院要講你認為的國語？」。

事實上，《國家語言發展法》第三條規定，「國家語言」係指台灣各固有族群使用之自然語言及台灣手語，並非僅限於華語；法律亦保障國民在參與行政、立法及司法程序時，得自由選擇使用國家語言，且不受歧視或限制。

