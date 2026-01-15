公聽會講台語遭張亞中嗆「講國語」 王義川呆愣十秒：去找翻譯

立法院全院委員會今（15）日繼續針對賴清德總統彈劾案舉行公聽會，邀請學者專家及三黨審查小組立委出席發言，會議過程中因語言使用問題引發激烈衝突。民進黨立委王義川以台語進行發言時，遭以學者身分出席的孫文學校總校長張亞中質問，「講國語好不好」王義川一度被嚇到呆愣10秒，最後才開嗆，「要是聽不懂，就去找翻譯啦！」

民進黨立委王義川。（圖／中天新聞）

王義川今天出席彈劾案公聽會代表民進黨發言，全程使用台語陳述意見。就在他發言不久後，張亞中突然大聲吼道「講國語好不好！」此話一出，會場瞬間陷入一片沉默，王義川當場愣住，足足有10秒鐘未發一語。擔任會議主席的立法院副院長江啟臣見狀趕緊打圓場，呼籲與會人士彼此尊重。

孫文學校總校長張亞中。（圖／中天新聞）

王義川回過神後向主席詢問「他什麼意思？」江啟臣請王義川繼續發言。王義川接著繼續反嗆「我自己用什麼語言是我的權利，你要是聽不懂，去找翻譯啦！莫名其妙，我講我的話，你在囉唆什麼意思？」現場氣氛一度相當緊繃。

王義川接續表示，當天在場學者專家的發言都會被歷史記錄，前幾位專家的意見他相當認同，但也有部分人士在「臭彈」。他批評「說大法官設計，我聽你在叭噗啦！講一些沒法查證的東西在那臭彈」。話才說完，又有與會學者插話反駁「立法委員不要亂講話，都有國民大會的紀錄」。

