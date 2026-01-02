公聽會邀身障團體與部會討論 劉建國：下週啟動身權法逐條審查

民進黨立委劉建國今（2）天邀請多個身心障礙團體與衛福部等相關部會，共同召開《身心障礙者權益保障法》修法公聽會。（劉建國辦公室提供／王千豪台北傳真）

民進黨立委劉建國今（2）天邀請多個身心障礙團體與衛福部等相關部會，共同召開《身心障礙者權益保障法》修法公聽會，廣泛蒐集意見，為後續審查凝聚共識。劉建國表示，下週三正式啟動身權法修法，這攸關身心障礙者權益，必須傾聽當事人的聲音，而不是由非身障者或代理人代為決定，這才是落實聯合國身心障礙者權利公約精神的具體作法。

劉建國表示，早在2011年第7屆立法院期間，便與時任立委陳節如等人，多次召開會議，邀集身障團體與公部門共同討論身權法相關議題。2026年的第二天，他也持續以相同方式，邀請立委林月琴、范雲等委員一同與會，親自聽取身障朋友對修法的期待，並協助與行政機關溝通，期盼讓法案在委員會正式審查時能更加順利。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔表示，今日會議已有相當進展，尤其障團最關切的「個人助理服務」部分，原先行政院版本限縮僅能於外出或社會參與時使用，經過今日協調後，衛福部同意回歸CRPD精神，朝支持障礙者全面生活的方向進行檢討。另在「無障礙」、「障礙代表性」及「障礙定義」等議題上，今日亦有初步討論，期待行政部門後續依CRPD精神持續修正，逐步改善身障者生活條件。

針對身障團體所關切的法條，包括第2條、第5條、第10條、第50-1條、第50-2條及第52條，劉建國於會中作出結論，請衛福部依照本次會議討論結果彙整意見，其他相關部會及單位如有修正建議，亦須於下週一中午前提供予衛福部社會及家庭署進行統整；另對於身障團體所提出、尚未充分討論的版本內容，也需一併納入後續檢討。

劉建國最後宣布，將於下週三正式啟動身權法逐條審查，力拚儘速完成立法程序，期盼在新的一年中，讓身心障礙者能獲得更完善的照顧與福利。

