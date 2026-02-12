公股先例！一銀補助員工育兒 6歲前月領千元
打造幸福職場，第一銀行即日起開辦「員工子女育兒補助」，育有0至未滿6歲子女者，每月補助1000元，全年最高1萬2000元，以實際行動支持同仁安心育兒，積極打造友善婚育的職場環境。
一銀強調，重視員工不同人生階段的需求，並積極響應政府鼓勵生育政策，持續優化各項福利制度，在孕產與生育支持方面，除了第一胎10萬元、第二胎15萬元的生育補助，從2025年4月起，第三胎以上更大幅提高至25萬元。
同時，一銀還提供結婚津貼每人3萬元、女性同仁懷孕期間交通補助1萬元，以及全薪安胎假、哺（集）乳室設置，並聘請專任護理師與駐診醫師，透過健康諮詢與關懷服務，照顧同仁身心健康，協助達到工作與家庭的平衡。
一銀持續強化多項友善家庭措施，包括員工子女教育獎助金、企業托育合作方案及優於法令的全薪家庭照顧假等，並推動彈性工時制度，協助有育兒或家庭照顧需求的同仁適當調配工作時間。
