公股投信金改再起？ 兆豐金：公股投信如合併 全體市佔率也僅3.4% 會密切關注

市場近期傳出公股金融體系整併將再起，公股金控將由投信整併先行，兆豐金總經理張傳章今天表示，公股投信市佔率事實上相對偏低，縱使公股投信合併加總起來，市佔率也僅有3.4%，排名第八。假設未來有併購整合的需求，兆豐集團會依據財政部六大要素，確保決策能符合集團和股東最佳利益。

張傳章指出，兆豐集團會秉持穩健經營原則，正向密切關注未來發展，公股投信市佔率事實上相對偏低，縱使公股投信合併加總起來，市佔率也僅有3.4%，排名第八。

張傳章進一步指出，未來假設有併購或整合的需求，兆豐集團會依循財政部所評估的六大要素，包括：企業文化，整合經營策略一致，業務互補，市場定位差異，員工權益保障，以及因應據點整合效益面向，進行全方位審慎評估，確保每個決策能符合集團和股東的最佳利益。

