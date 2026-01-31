公股整併4原則 財部：確保公股主導

隨著「公股投信四合一」、「台北101股權釋股案」等事件發展，再度引爆公股整併議題，財政部近期對於公股整併表態，不論是「公公併」、「公民併」，應該以公股主導為前提。

隨著民營金融機構積極整併，引起公股金融機構「大股東」財政部的壓力，使得除了「公股投信」包含第一金投信、兆豐投信、華南永昌投信、合庫投信整併議題外；台北101股權釋股案也是外界關注焦點。

存保公司將在2月10日開標台北101第二大股東中聯信託所持有的股權，約22萬2205張，占股權約15％，如果是原始股東一口氣拿下，將可能超越最大股東伊藤忠的17.27％。雖然尚不影響泛公股在台北101經營權地位，但若最大股東易主對公股而言是極大的威脅，目前存保公司還在審核投資人資格當中，台北101股權案潛在投資者也將在2月逐漸明朗化。

近期財政部對「公股整併」明確表態，不論是「公公併」、「公民併」，都要堅守4大原則，為首就是「公股主導」。財政部表示部分股權源於政府出資，對於股權管理應以維護全民利益為原則，所以「公民併」也應該確保公股經營主導權為前提，進行整併計畫，以確保公股權益。

另外3原則，為未來公股整併提供方向，包含獲利多元具互補綜效。要有明確的併購策略與預期的併購效益與發展策略。最後要降低衝擊，與潛在的併購對象要取得共識，相關配套可行性要提高，避免造成金融市場波動。