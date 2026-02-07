公股金控去年第4季增持台積、廣達 投資大有斬獲

四家公股金控去年第4季積極增持台積電（2330）股票 ；根據上市公股金控最新揭露大額交易名單，包括華南金（2880）、兆豐金（2886）、第一金（2892）、合庫金（5880）皆在去年第4季增持台積電；台積電去年第4季上漲逾18%，帶動公股金控持有台積電市值走升。

台積電去年第4季單季上漲18.7%，去年底以1,550元封關。以公股金控來看，截至去年第4季底，合庫金持有台積電近5,000張最多，季加碼55張，台積電第4季股價大漲，合庫金持有台積電市值也上升至77.4億元，市值季增幅達兩成；兆豐金也在第4季加碼台積電近200張，持股約2,250張，市值升至34.8億元，季增幅達三成。

另華南金、第一金也分別持有台積電逾900張，相較第3季，分別增加297張及約80張，華南金持有台積電市值水位來到14.8億元、大增72.3%；第一金持有台積電市值則約14.6億元、季增幅約三成。

公股金控去年第4季不只增持台積電，包括兆豐金、華南金、第一金也在第4季增持廣達股票，分別增持廣達1,774張、1,273張、713張；不過合庫金則是小幅減碼。截至去年12月底，兆豐金持有廣達市值為37.3億元、第一金持有廣達市值約7.5億元、華南金持有廣達市值約6.9億元、合庫金持有廣達市值約1.1億元。

另一方面，兆豐金、第一金、合庫金第4季同步減碼鴻海，其中兆豐金單季砍逾500張最多，第一金砍了近150張、合庫金減碼逾70張。

合庫金在去年第3季大砍鴻海約2.2萬張後，第4季持續減碼；第一金也在第3季減碼鴻海股票約3,400張後，第4季續減近150張。

截至去年12月底，合庫金仍持有鴻海市值29.4億元，第一金持有鴻海市值13.7億元、兆豐金持股鴻海市值約7.2億元。

公股金控持股部位主要為旗下銀行子公司持有，公股銀行財務處主管指出，股票投資普遍長期持有、以收取股息為主，因此台股部位持續布局營運穩健且具有配息能力的績優股。

