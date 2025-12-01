公股銀放款瞄準公辦都更 降低不動產景氣鈍化風險
公股銀指出，不動產景氣影響民辦及自辦都更危老推案趨緩，未來承作策略更著重推動公辦都更案件，除可減少不動產景氣鈍化風險，對政策更有直接支持。另考量相關部會為穩定房價祭出政策採滾動式調整，預期未來貸款動能將審慎看待。
國銀都更危老重建貸款持續成長，至8月底達8,235億元，公股銀市占約五成。 第一銀行指出，都更危老視推動單位可分為公辦、民辦（建商型）及自辦（地主型）三種樣態，近期受不動產景氣影響，民辦及自辦都更危老推案有趨緩現象，故未來承作策略會更著重於推動公辦都更案件，除可減少不動產景氣鈍化風險，對政府政策有更直接支持。
合庫表示，持續配合政府政策，協助國內老舊社區更新及加速危險老舊建物築重建，除審慎評估承作立地條件良好、產品市場性佳及優質建商工案外，亦會考量政府相關部會為穩定房價祭出相關政策採滾動式調整，預期未來貸款動能將審慎看待。
都更危老龍頭土銀說明，因央行不動產放款總量及集中度管制，各金融機構受到政策影響下，對不動產市場保守看待，在不動產承作業務量能上逐漸縮減；土銀為國營不動產專業銀行，雖受不動產信用管制，惟在都更危老授信業務上，仍維持一貫支持政府市容再造之金融協助角色，近三年承作業務量能穩定成長。
華銀則將持續推動都更危老融資信託業務，尤其是自主更新部分。彰銀強調未來建築貸款業務將提高都更與危老貸款比率，今年建築貸款持續以都更危老為優先承作。
台企銀指出，長期響應政府都市更新及危老重建政策，設有專責單位推動都更危老業務，可針對個別重建案需求提供客製化融資服務，搭配信託管理及建經查核機制，協助建案順利興建完工。
兆豐則認為，都更危老未來市場需求仍高，將依循央行不動產集中度管控，秉持配合政策推動都更危老業務並視個案條件擇優續做。
更多udn報導
郭台銘長女旗下公司出清鴻海5180張 套現逾11億元
大陸最強「瑞幸咖啡」登台生變？官網清空剩1句話
詹惟中連累女兒被抵制 同業命理師嘆：他走下坡運
醫生提醒大腸癌年輕化 大便1形狀留意非腸躁症引起
其他人也在看
漲勢急踩煞車！外資將熄火？分析師揭曉「3大概念股」最佳買點：別追高
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（1）日開盤上漲47.68點至27,674.16點，不過不到40分鐘即翻黑，指數震盪逾百點；截至下午1點，落在27,495.87點。運達投...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
128萬股民關注！00919最新配息出爐 年化配息率10.07%
擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919） 今（1）日公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，以今日收盤價21.45元來計算，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
Google TPU爆湧大單！法人看好「這8檔供應鏈」齊跳高 聯發科連5漲飆22%成最大贏家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導市場近日盛傳Meta與Google達成協議，2027年起將在資料中心部署Google自研的TPU。消息一出，不僅衝擊憑GPU稱霸AI市場的輝達...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
法人點火提前衝！內資狂敲「14檔新年潛力股」名單曝光 台股明年預期「飆到3萬5」聯發科強勢卡位主舞台
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在年終震盪中快速換氣，內資與法人趁勢提前啟動2026年度布局，一批被視為「新年交投主旋律」的個股已悄悄躍上資金舞台...FTNN新聞網 ・ 1 天前
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 1 天前
滿手訂單將建3座新廠！自營商重砸12億補貨台達電 這PCB股「3天飆27%」獲寵5日
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日終場跌283.95點，收在27,342.53點，跌幅1.03%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超24.58億。...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
00878成分股調整出爐！3進3出踢萬海 納入鈊象、京元電子
00878成分股調整出爐！依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
第一銅一度飆逾9％漲停！專家曝兩大利多：中鋼等鋼鐵股有望出頭天
鋼鐵族群成為盤面焦點！鋼鐵類股指數盤中漲近 2%，力壓半導體等主要族群，中鋼（2002）等逾6檔鋼鐵類股盤中漲幅2%起跳，最高一度漲逾9％亮燈漲停，專家表示，今日鋼鐵股的走勢屬景氣回升等四大利多同時發酵，後續有望持續受惠通膨回落、降息預期升溫。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前
矽光子成新世代顯學！法人點名「這7檔」AI光通訊股後市看俏 未來半年漲幅高達30%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在這個AI急遽發展的時代，為降低電訊號損失，同時提升傳輸效率，矽光子技術（CPO）越發重要，需求因而不斷成長，連帶推升光...FTNN新聞網 ・ 1 天前
又要買不起黃金了？黃金存摺飆近天價 飾金1錢16680元「史上第二高」
黃金再度發威！台銀黃金存摺今（1）日每公克報4,310元，幾乎追平歷史天價，銀樓牌告價也來到今年第二高、也是史上第二高，每錢來到16680元，有民眾表示「黃金又要變成我買不起的樣子了。」Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前
記憶體長多頭啟動！DRAM、NAND漲勢恐噴到2026下半年 除南亞科、「這檔」也被點名獲利動能大轉強
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導全球記憶體市場在AI伺服器與一般型伺服器需求同步升溫下，正進入罕見的長線多頭周期。法人預估，DRAM與NANDFlash供不應求的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體股像坐雲霄飛車！飆完又跌怎麼辦？專家拆解「真相」：華邦電、南亞科、群聯一次看清楚
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群近日在AI需求拉動下強勢衝高，但股價節奏宛如雲霄飛車，一天跳空、一天下殺，上周才剛歷經劇烈震盪，旋即迎來反...FTNN新聞網 ・ 1 天前
法人續砍台積電遭殺尾盤 台股12月開局重摔283點/主動ETF竄紅半年吸800億 低薪族拚績效搏翻身/BBU族群風口再起 順達亮燈新盛力衝高搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股上周五在晶片股點火下續揚，延續感恩節檔期消費樂觀氣氛。道瓊工業指數上漲0.61%，標普500指數漲0.54%，那斯達克指數漲0.65%，費城半導體指數勁揚1.82%。晶片股由英特爾與美光領軍，英特爾大漲逾一成、美光也走高，帶動半導體族群走強，不過輝達股價沒有因目標價調升而上漲，反逆勢回落1.81%；大型科技股中，蘋果、微軟、亞馬遜多數走揚，零售龍頭沃爾瑪也上漲1.3%，呼應全國零售聯合會預估「黑五＋網購星期一」檔期將創下1.869億人購物新高。台股相關ADR方面，台積電ADR小漲約0.53%，聯電、日月光ADR同步走揚，顯示海外資金對台廠半導體基本面仍抱持信心。 亞股今天表現分歧，日經指數重挫1.89%，跌下5萬點關卡；韓股小跌0.16%；港股及上證指數同步小漲。 台股部分，今（1）日12月首個交易日開高走低，加權指數終場大跌283.95點、收在今日最低27,342.53點，跌幅1.03%，一口氣失守5日線與月線，成交值4,773.12億元。權值股壓盤明顯，台積電(2330)尾盤遭賣壓急殺、收在全日最低1,410元，鴻海(2317)等電子權值股普遍走弱，高價千金股穎崴(6515)重摔跌停，信驊(5274)、川湖(2059)、精測(6510)、創意(3443)、台光電(2383)賣壓沉重；相對之下，台塑集團與部分題材股撐起多頭火種，台勝科(3532)在AI帶動矽晶圓需求利多加持下攻上漲停，南亞(1303)攜手日東紡的特殊玻纖合作題材持續發酵，帶動台塑(1301)、台化(1326)、台塑化(6505)、南亞科(2408)、南電(8046)紛紛收紅。 矽光子族群中，光聖(6442)雖因處置被關，資金轉進光環(3324)、光焱科技(7728)強攻漲停，波若威(3163)、星通(3025)跟漲；BBU概念股同樣熱度不減，AES-KY(6781)、順達(3211)、新盛力(4931)、系統電(5309)走高，塑化、鋼鐵與散裝航運族群也有資金點火，成為大盤震盪中的亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 13 小時前
AI升級引爆矽光子熱潮！這檔週噴44%「創歷史新天價」 外資、投信、自營商爭相囤貨
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨著AI伺服器的模型參數規模持續放大，帶動資料中心（DataCenter）互連頻寬需求，市場已開始量產1.6T光傳輸產品，預期最快...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《遠見》獨家調查：46家金融機構揭示2026年最新選股策略
━━ 關鍵發現 ━━★ 73.9％建議加碼「股票」投資，67.4％預期台股突破3萬點大關★ 資金主戰場為半導體、AI供應鏈，三大核心強勢股：台積電、台達、鴻海★ 50%民眾投資金額不變，超過67%對維持生活品質感到「有壓力」展望2026年，世界將走向更難以預測的BANI（Brittle脆弱、Anxi遠見雜誌 ・ 1 天前
日圓萎靡 日財相：擬出手干預
日本財務大臣片山皋月30日在富士電視台播出的談話性節目裡表示，日圓匯率近期迅速貶值的波動走勢，並非由基本面驅動的情況相當明顯。她強調可能採取匯率干預措施。這是日本政府就日圓匯率發表的最新說法。工商時報 ・ 1 天前
「買房是賭博！」50歲才買房會拖垮退休？金融高管49歲「被退休」：中年買房已無退路 4件事先想清楚再買
「自住房能不能算入退休資產？」最有名的論述應該是《富爸爸．窮爸爸》作者羅勃特．清崎（Robert Toru Kiyosaki）所主張的「自住房不是資產」，因為你住在裡面，當要用錢的時候是不能從房子敲下來用的，然後還要負擔房貸、維護費用、水電費、稅等。Yahoo奇摩房地產 ・ 22 小時前
大盤跌外資跟著賣光光？友達狂吞24萬張賣壓、鴻海台積電同步被蛋雕 11月買超風向整組大逆轉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導本月（11月3日至11月28日）台股加權指數下跌668.26點，跌幅2.36%，三大法人合計賣超4312.38億元。觀察賣超個股方面，第一名...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股明年劍指34000點！法人提醒低點落在這時候，「金馬選股術」伺機布局
今年以來金融市場波譎雲詭，眾人在短時間內陸續見證歷來罕見的行情，展望2026年，可能會有哪些驚喜或驚嚇呢？法人認為，台股明年將以「微笑曲線」走向32,000點，年中逢低布局，第一、四季為高點，樂觀情境甚至有望挑戰34,000點。富邦投顧董事長陳奕光分析，台灣的超額儲蓄將將突破5兆元，貨幣型基金可望成為股市潛在動能，ETF新血以及當沖融資更趨熱絡之下，加上台股......風傳媒 ・ 14 小時前
AI重回焦點！台股周線收紅 法人看好這類股
[NOWnews今日新聞]台股上周五（11/28）延續近期反彈走勢，在重要權值股領漲下，盤中一度大漲超過200點，尾盤漲幅收斂，終場上漲71.95點，收在27626.48點，成交金額4838.16億元...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前