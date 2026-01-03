公股銀新年徵才 招手數位金融、財富管理人才

（中央社記者呂晏慈台北3日電）8大公股銀行陸續啟動今年度徵才計劃，整體招募人數上看近4000人，因應數位轉型及高資產財富管理浪潮，除了規劃招募一般行員、儲備菁英人才外，具備人工智慧（AI）科技專業技術的數位金融專業人員、財富管理顧問等也備受重視。

合庫銀已啟動115年首波新進人員招募計畫，釋出180個名額、涵蓋18個類組，預計1月中旬進行口試後公布錄取名單。合庫銀表示，為因應業務發展需要，預計招募18類組共180名金融人才，涵蓋一般金融、徵授信及外匯、理財及助理理財、法務、信用卡授權、建築工程人員等類別，同時為加速推動業務數位轉型，也持續招募金融科技發展項目研發人員、資訊及資安人員，以提升數位服務品質。

廣告 廣告

薪資待遇方面，合庫銀表示，各項職務依工作資歷及類別，月薪金額介於新台幣4萬900元至6萬1800元之間。同時，115年全年度預計徵才人數將依業務發展需要以及人員離退情形而定，預計與114年全年對外招募500人維持相同水準。

台銀及土銀均表示，新年職缺數將視114年度新進人員甄試進用狀況及後續用人需求決定，若依往年水準來看，徵才人數落在600人左右。台銀表示，近年聚焦數位轉型、金融科技與資訊職缺，同時重視法遵法務、資安及國際人才，預估徵才規劃仍兼顧傳統金融核心與多元專業領域，實際招募名額與職缺類別以甄試公告簡章為準。

土銀補充，近5年對外招考平均報名人數約1900人、錄取率約18%；同期新進人員報到率達80%以上，進用1年內離職率介於5%至12%左右，並有下滑趨勢，如114年約為5.4%。

一銀預計將在3月至5月間辦理新進人員招募及儲備核心人才（MA）招募事宜，預計招募約400個職缺，同時也將依年度業務實際需求，不定期招募AI數位金融人才。

一銀透露，為吸引優秀人才，招募新進人員時不論具經驗與否，提供的薪資福利均居業界前段，目前一般行員起薪約為4萬至4萬5000元，經驗行員起薪約為4萬5000元至5萬4000元，儲備核心人才起薪約為5萬6000元，另針對各式專業人員則依應試者學經歷背景、專業能力、服務年資及先前工作待遇核給。

彰銀提到，為因應金融數位化及AI科技潮流，以及開辦高資產管理業務，徵才規劃除招募一般行員外，將著重於吸引資深且優秀的資訊人員、資安人員、法務人員、客服人員、電銷人員及財富管理顧問等各類專業人員，預計招募近500名；另為持續培訓優質的核心業務人員，持續辦理具碩士學位的7職等儲備核心業務辦事員招考，預計招募約60名。

華南銀表示，將持續推動金融專業人才招募及深耕校園經營的企業徵才規劃，整體開缺人數約500至600名，職缺除一般行員及儲備菁英人才外。為深化數位轉型與強化資安防護，將持續延攬具相關經驗及AI科技專業技術的數位金融及資訊類專業人員；另為因應高資產族群財富管理需求日益多元，將強化「高資產財富管理團隊」組成，延攬具高資產財富管理經驗的專業人才。

兆豐銀表示，針對數位金融及資訊類專業人員的相關需求，已規劃於上半年辦理徵才；整體釋出職缺方面，預計招募300至400人，包含一般金融、數位金融、資訊、法務及理財人員等職缺，其中，一般基層人員起薪最高為5萬5200元，資深經驗人員起薪則依其工作經歷和專業能力面議。

台企銀說明，將持續委託金融研訓院辦理招考，類別包含菁英儲備人員、資訊人員、一般行員等、有經驗人員、儲備理財人員、總行專業人員等，目前預計招募約700人，將依實際辦理情形視業務發展及人員離退情形動態調整。

同時，配合數位金融及資訊單位業務需要，也透過人力銀行網站招募具相關經驗專業人員，希望借重其同業經驗，縮短培訓時程，快速學習銀行業務及融入工作團隊，其薪資將彈性調整為較高的職等職級進用。（編輯：翟思嘉）1150103