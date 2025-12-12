公股銀派遣職 月薪33K該去？ 網勸三思：長期很虧





近年來，不少公司基於各種考量，紛紛啟用派遣作為聘僱員工的方式。有網友表示最近有公股銀行派遣工作的機會，薪水3萬3千元，一年一簽，不知是否該接受，引發眾人熱議。

該名網友在論壇在Dcard上以「派遣真的不好嗎？」為題發文詢問，表示自己收到某公股銀行的派遣職缺offer，薪水3萬3千元，年終獎金一個月，採一年一簽的簽約制度。由於曾聽說過派遣工作的負面評價，正在考慮要接受還是婉拒這個工作機會，因此想問問其他網友，「有人長期做派遣的嗎？」

▼原PO表示自己收到某公股銀行派遣職務的offer，不確定是否該接受。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）

此案例吸引許多網友留言討論，也網友指出，派遣工作主要的缺點，在於缺乏保障和福利：「派遣一點保障都沒有，上頭一句話，你就得走」、「曾經做過2年派遣，很多正職福利沒有，也沒辦累積年資。講好聽是派遣，講難聽就是打工吧」，尤其若原PO考慮要做長期，就更要三思：「長期做的話比較吃虧，一樣的年資如果是正職早就有特休跟福利和年資的累積，派遣就只有薪水」、「長期來看跟正職還是有差，像是升遷、加薪、福利、工作內容等」。

▼不少網友認為，派遣工作可視為短期跳板，主要看薪資是否夠高和能否學到新知，但若要當作長期工作，恐怕還是會有些吃虧。（示意圖／取自pixabay）

不過，也有網友認為，派遣工作是否值得接受，要考量各種因素，若薪資夠高、有轉正機會或可學到新知，還是可以考慮：「派遣不是重點，重點是薪水多少，假設有五六萬的派遣跟三萬正職，肯定選薪水高的」、「還是要看公司和薪水，有些系統廠/科技業的派遣薪水和福利不會輸給正職傳產」、「派遣不是不能幹，是要看內容跟未來，如果能學到的東西是自己想要的，公司有轉正的機會，那就先做一兩年再跳或是轉，派遣有點像專業一點的實習，切記不要得過且過找涼缺，找涼缺就選正職或公務員」、「短期有生活壓力缺錢又找不到理想工作時可做」，也有一些過來人分享自己派遣轉正職成功的經驗：「我有個朋友之前也是銀行派遣，後來轉正職 給你參考」、「我是派遣外商金融業，合約到了直接轉正，年薪直接跳級，現在已當主管 確實派遣那段時間，月薪福利沒辦法跟正職比， 以我的學歷，要直接外商金融業有困難，我感謝派遣，幫我開了這扇窗」。

（封面示意圖／取自Pexels）

