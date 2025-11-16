公股銀海外據點瘦身 仰光、墨爾本與阿姆斯特丹上榜

（中央社記者呂晏慈台北16日電）公股銀審慎評估整併或裁撤海外據點，據統計，9大公股銀目前共有184個海外分支機構，而包括合庫銀、一銀、彰銀、台企銀均著手裁撤緬甸仰光辦事處；兆豐銀則規劃裁撤7家分支行，並將業務整併至其他營業據點。

近期公股銀積極進行分行整併，引發立委關注。民進黨立委郭國文13日於立法院財政委員會質詢時提及，公股銀海外分支行逾百個，恐怕才是需要整頓之處。財政部長莊翠雲說明，公股銀海外分行主要是為了服務台商與僑胞，隨著產業布局變化，是否需要做調整，許多銀行也都在做這方面的思考。

廣告 廣告

據統計，台銀、土銀、合庫、一銀、華南銀、彰銀、兆豐銀、台企銀、輸銀現有184個海外分支機構，包括各分支行、出張所及辦事處等。今年以來，包括合庫銀、一銀、彰銀、兆豐銀、台企銀均陸續釋出裁撤海外據點的計劃。

其中，考量緬甸當地政經情勢不穩定，且暫不核發外資銀行營業執照，包括合庫銀、一銀、彰銀、台企銀均計畫裁撤緬甸仰光辦事處；合庫銀董事會另通過澳洲墨爾本分行裁撤案，正進行後續作業中。

兆豐銀方面，為藉整併撙節營運成本、有效配置資源，規劃裁撤澳洲墨爾本分行、歐洲阿姆斯特丹分行、中國大陸蘇州吳江支行及昆山支行以及柬埔寨金邊堆谷支行、金邊桑園支行及大金歐支行，並將業務整併至同區塊其他營業據點，以優化整體營運效能。

而目前擁有23家海外分支機構的台銀，近期也針對新南向地區部分效益未彰的辦事處，評估裁撤可行性，預告將持續滾動式規劃海外布局，以充分發揮海外據點效益。

另為因應台商投資區域變化，土銀已獲准申設東京分行，並向金管會設立美國休士頓代表人辦事處；合庫銀則聚焦於重要金融中心，持續推進新加坡分行籌設進程。

一銀說明，將持續深耕既有據點提升量能，就各據點經濟發展情形、對外資金融機構開放政策及台商發展狀況，動態調整布局策略。兆豐銀表示，持續透過與台商母公司的密切聯繫，掌握產業動向與資金需求，並積極評估於台商聚落增設據點，擴大服務量能。

華南銀補充，由於目前美國關稅政策的影響及全球政經情勢變化具較高不確定性，將視台商全球布局及市場環境審慎評估新增海外據點或業務合併。（編輯：林淑媛）1141116